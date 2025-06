Quand puis-je résilier mon contrat d’assurance ?

Shutterstock

Les contrats se renouvellent automatiquement chaque année à la date anniversaire. Depuis le 1er janvier 2015, la loi offre de nouvelles facilités de résiliation.

Depuis début 2015, on peut résilier certaines assurances à reconduction tacite (renouvelables d’année en année si on ne s’y oppose pas) à tout moment, sans frais ni pénalité, après un an de souscription (article L.113-15-2 du Code des assurances).

Pour quels contrats ? Il s’agit principalement de l’assurance habitation, de la responsabilité civile auto/moto et des contrats constituant un complément à la vente d’un bien ou service s’ils sont tacitement reconductibles. C’est le cas des assurances vol et casse de téléphone mobile ou tablettes, vol des moyens de paiement/papiers/clefs, vol et dommages de vélos ou skis…

À quel moment ?

Quand vous voulez après 1 an d’engagement. Pour les contrats antérieurs à 2015, vous pourrez résilier à la prochaine reconduction. Si elle est fixée au 15 juin 2015, la procédure peut être engagée dès le 16 juin 2015.

Comment faire ?

Pour les assurances obligatoires (auto/moto et habitation), informez le nouvel assureur, par courrier simple ou mail, de votre volonté de souscrire chez lui et de rompre le contrat en cours. Il effectuera gratuitement, pour votre compte, les formalités de résiliation auprès de la compagnie que vous souhaitez quitter. Il fera la demande du relevé d’information et devra s’assurer qu’il n’y a pas de rupture de couverture entre les deux contrats. Pour les assurances non obligatoires (voir au verso), c’est à vous d’effectuer les formalités, sans obligation de reprendre d’autres garanties.

Quelle est la date d’effet ?

1 mois après la réception de la demande par l’assureur que vous quittez. Il doit vous rembourser sous 30 jours la part de cotisation correspondant à la période non couverte.

Sous conditions, à la date anniversaire

C’est la façon classique de rompre une assurance sans donner de justification (article L 113-12 du Code des assurances).

Pour quels contrats ?

Tous, mais c’est la seule façon de se désengager pour ceux non visés par la simplification (point précédent). Ce sont les complémentaires santé, assurances santé pour animaux de compagnie, garanties de protection juridique… À quel moment ? Informez l’assureur de votre volonté de ne pas renouveler le contrat 2 mois avant la date anniversaire. Si vous n’avez pas reçu l’appel à cotisation dans les temps (au moins 2 mois et demi avant la fin du contrat), vous avez 20 jours à compter de la date d’envoi (l’enveloppe reçue fait foi pour les délais) pour résilier (article L.113-15-1 du Code des assurances). Comment faire ? Envoyez à votre assureur votre demande par lettre recommandée avec avis de réception. Quelle est la date d’effet ? À la date anniversaire du contrat, son échéance.

En cas de changement de situation !

Déménagement, mariage, retraite, changement de profession… Ces événements permettent de résilier un contrat si nécessaire. Pour quels contrats ? Tous, à condition que l’événement ait une incidence sur le risque couvert. Par exemple, votre assurance habitation en cas de déménagement. À quel moment ? Dans les 3 mois qui suivent l’événement.

Comment faire ?

Par lettre recommandée avec avis de réception. Précisez la nature et la date du changement et joignez les justificatifs nécessaires. Quelle est la date d’effet ? 1 mois après réception par l’assureur de la notification. Il doit rembourser votre part de cotisation pour la période non couverte.

A savoir : En cas de vente de votre auto, l’assurance est suspendue de droit le jour même à minuit. La résiliation est effective 10 jours après notification à l’assureur.

En cas d’augmentation de tarif

Vous constatez une augmentation excessive de la prime (généralement au-delà de ce qui est envisagé dans le contrat) lors de la réception de votre nouvel appel à cotisation ? Vous pouvez résilier votre contrat, s’il le prévoit. Attention, la résiliation ne sera pas admise si la hausse est due à un malus ou à une augmentation des taxes légales.

Quand ?

Dans les 15 jours qui suivent la réception de la notification du montant de la prime. Le contrat prendra fin 1 à 2 mois après votre demande (selon les conditions contractuelles). Comment faire ? Envoyez une lettre recommandée avec avis de réception en reprenant les termes du contrat. Vous êtes tenu de payer la partie de la cotisation due jusqu’à la résiliation calculée selon l’ancien tarif.

Où trouver l’info ?

Sur le site de la Fédération française des assurances : www.ffsa.fr. Taper « résiliation » dans le moteur de recherche.

Pour trouver d’autres modèles de lettre gratuits : Institut national de la consommation, www.conso.net, onglet « vos droits », sélectionner le thème « Assurance », puis « Lettres type ».