SCPI Laffitte Pierre : un taux de distribution prévisionnel en hausse pour 2019

Avec le cap du milliard € de capitalisation franchi au début de l'année 2019, la SCPI Laffitte Pierre de AEW-Ciloger est une belle SCPI majoritairement investie en immobilier de bureaux, avec une diversification sur des actifs de commerces, des hôtels et plus marginalement de l'immobilier logistique. Elle assure une présence sur des marchés immobiliers franciliens, mais également en régions (42% du patrimoine).

Le dernier bulletin trimestriel d'information de la SCPI Laffitte Pierre fait état d'une distribution prévisionnelle en hausse sensible pour 2019 par rapport à l'année précédente : la société de gestion AEW Ciloger indique un TDVM (taux de distribution sur valeur de marché) prévisionnel de 4,06% en 2019, alors qu'il n'était que de 3,85% en 2018. Ce résultat potentiel est d'autant plus remarquable que le prix de part de la SCPI Laffitte Pierre a été augmenté au cours du 1er semestre 2019, passant de 430 € à 440 € par part. L'augmentation potentielle du TDVM de 5,4% correspond donc en réalité à une augmentation du dividende encore plus élevée en pourcentage : la société de gestion prévoit ainsi de verser 17,5 € par part en 2019, contre 16,54 € versés en 2018, ce qui représente une appréciation de la distribution de 5,8% pour les associés !

Les épargnants ne s'y sont pas trompés, puisqu'ils plébiscitent massivement ce produit d'épargne : la collecte nette approche les 100 millions € sur les trois premiers trimestres de 2019. Et la société de gestion a rapidement investi ces capitaux, en particulier sur un actif de plus de 160 millions € acheté en indivision avec d'autres SCPI du groupe AEW-Ciloger (quote-part de la SCPI Laffitte Pierre d'environ 50%, soit 80,4 millions €): l'immeuble de bureaux Gaia à Massy (91), intégralement loué à une filiale du Crédit Agricole pour une durée ferme résiduelle de 10 ans.