SCPI Immo Placement (Atland voisin) : un revenu 2023 semblable ou supérieur à celui de 2022 (objectif non garanti)

La SCPI Immo Placement est l’une des plus anciennes du marché, ayant été créée il y a plus de 55 ans, en 1968. Par conséquent, elle a traversé sans encombre de nombreux cycles immobiliers plus ou moins favorables, s’adaptant au cours des décennies à un univers immobilier qui a profondément évolué. Auourd'hui, elle fait partie des meilleurs véhicules de sa catégorie – les SCPI spécialisées sur le secteur des bureaux – avec un taux de distribution largement supérieur à la moyenne de ses concurrentes.

Dans un contexte moins favorable à l’immobilier avec le retour d’une politique monétaire restrictive de la part des banques centrales, la SCPI se distingue par sa résilience grâce à sa structure à capital fixe et à son développement maîtrisé via des augmentations de capital mesurées. En 2023, elle devrait verser à ses associés un revenu au moins équivalent à celui de 2022.

Un revenu 2023 au moins égal à celui de 2022

« Immo Placement brille par sa stabilité et sa modernité » , résume fièrement la société de gestion Atland Voisin dans le dernier bulletin trimestriel d’information de sa SCPI Immo Placement. « Ce rappel semble important alors que l’on voit fleurir des messages défavorables aux SCPI en général, sans grand souci de nuance », complète-t-elle.

Il est vrai que le contexte immobilier actuel n’est pas très enthousiasmant : avec une baisse marquée des expertises sur de nombreux actifs, conduisant certaines sociétés de gestion à réviser drastiquement les prix de parts de leurs véhicules. Ainsi, on a pu observer des diminutions de valeurs à deux chiffres , comme pour la SCPI Génépierre d’ Amundi Immobilier (baisse du prix de part de -17,04% le 24 juillet dernier) ou Accimmo Pierre de BNP Paribas REIM (-17,07% le 27 juillet). Il faut dire que les véhicules concernés étaient entrés dans le cycle immobilier baissier actuel avec des surcotes qui les rendaient particulièrement vulnérables à une diminution des expertises.

De son côté, la SCPI Immo Placement qui affiche une décote d’environ 10% sur le marché secondaire par rapport à la valeur de reconstitution par part à fin 2022. En effet, Immo Placement est une SCPI à capital fixe , non tributaire de la fourchette de +/-10% imposée aux SCPI à capital variable par rapport à la valeur de reconstitution. Si l’on ajoute à cela une très bonne tenue des loyers conduisant la société de gestion à prévoir a minima une stabilité de la distribution pour 2023 (objectif non garanti), le tableau général semble très favorable aux associés d’Immo Placement .

Au niveau actuel de prix d’achat sur le marché secondaire, le rendement distribué par Immo Placement dépasse 5,50% , soit environ 100 points de base au-dessus de la moyenne des SCPI : 4,53% en 2022 selon l’ASPIM.

Différents éléments structurels permettent d’expliquer la résilience de la SCPI Immo Placement

Pour bien comprendre la résilience spectaculaire de la SCPI Immo Placement dans le contexte actuel par rapport à d’autres fonds beaucoup plus fragiles, la société de gestion Atland Voisin rappelle de façon opportune quelques éléments intrinsèques à sa SCPI historique , que les épargnants candidats à l’acquisition devraient considérer avec attention :

le patrimoine très mutualisé et diversifié de la SCPI Immo Placement dans des marchés immobiliers sains, qui se traduit par un taux d’occupation financier de 95,39% au 30 juin 2023 ;

de la SCPI Immo Placement dans des marchés immobiliers sains, qui se traduit par un taux d’occupation financier de 95,39% au 30 juin 2023 ; l’appétence des épargnants qui se manifeste par un marché secondaire dynamique , où le prix moyen acquéreur par part (890 euros) reste significativement inférieur à la valeur de reconstitution 2022 (984 euros) ;

, où le prix moyen acquéreur par part (890 euros) reste significativement inférieur à la valeur de reconstitution 2022 (984 euros) ; un développement progressif et opportun via des augmentations de capital maîtrisées, de l’ordre de 15 ou 20 millions d'euros ;

via des augmentations de capital maîtrisées, de l’ordre de 15 ou 20 millions d'euros ; l’importance des réserves de report à nouveau (équivalent à 149 jours de revenus distribués) ou de plus-values potentielles.

