SCPI: comprendre les frais

Investir sur le long terme: un moyen de réduire les frais de votre investissement en SCPI

La SCPI est le placement à long terme par excellence. La majorité des conseillers en gestion de patrimoine recommande de conserver vos parts au minimum 10 ans. En effet, le prix de la part de SCPI fluctue. Il peut varier à la hausse ou à la baisse selon les années. Pour éviter de subir les effets de cycle du marché, mieux vaut garder vos parts le plus longtemps possible. De plus, au moment de vendre vos parts, vous êtes soumis aux différentes minorations: celle des frais de cession et celle des frais des souscriptions. Ces dépenses annexes viennent grever votre rendement. Mieux vaut donc l’avoir optimisé durant le temps de détention. En outre, les SCPI vous permettent d’obtenir des abattements fiscaux sur votre plus-value, en fonction de la durée de détention de vos parts. La base d’imposition est réduite de 6% par an dès la 6e année de détention. Cela revient à annuler tout impôt sur la plus-value après le 23e anniversaire de détention de vos parts de SCPI. Pour les prélèvements sociaux, l’exonération d’impôt est totale à partir de la 30ème année de détention.