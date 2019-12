SCPI Atlantique Pierre 1 : le taux d'occupation financier continue à augmenter

Elle fait partie des plus petites SCPI du marché, avec moins de 50 millions € de capitalisation. La SCPI Atlantique Pierre 1 gérée par Paref Gestion a été lancée il y a plus de 30 ans. Après une période de forte collecte au début de la décennie sous l'égide de la précédente société de gestion, les performances avaient laissé sérieusement à désirer. Mais depuis la reprise par Paref Gestion en 2015, le redressement opéré est remarquable.

La SCPI Atlantique Pierre 1 revient de loin : en 2015, lorsque Paref Gestion a récupéré la gestion de ce véhicule immobilier, la situation était catastrophique pour les associés : en l'espace de 5 ans, le dividende avait été divisé par 2 (de 22 € par part en 2010 à 10,38 € par part en 2015) et le taux d'occupation financier était descendu jusqu'à 85% -chiffre faible pour une SCPI majoritairement investie en commerces- avec de surcroît un prix de part qui avait dévissé d'un tiers sur 5 ans... C'était donc un véritable challenge pour Paref Gestion de reprendre la gestion de cette SCPI avec tous les aléas que cela pouvait comporter.

Presque 5 ans plus tard, force est de constater que les choses se sont considérablement améliorées, en particulier sur le plan de la gestion locative. Le taux d'occupation financier atteint 93,1% au 3ème trimestre 2019, 3 points de plus qu'il y a un an, et surtout 8 points de plus qu'il y a 5 ans !

Et les arbitrages en cours, combinés à des investissements repositionnés sur des marchés tertiaires adaptés aux demandes actuelles des utilisateurs, devraient permettre une poursuite de l'amélioration de la situation locative. Sans surprise, le dividende traduit cette amélioration des fondamentaux de la SCPI avec une hausse régulière depuis 2015 : +9,8% en 2016, +5,3% en 2017, +3,5% en 2018. Seule ombre au tableau : le prix de part reste pour le moment très décoté, quasiment inchangé par rapport au niveau de début 2015... mais pour combien de temps ?