SCI Immo Trend Prime : une performance de +3,03% en 2023 (part B)

La SCI Immo Trend Prime de Primaliance finit l’année 2023 à +3,03% (part B), dans le top 10 du classement des SCI du marché en termes de performance sur environ 50 véhicules. Dans un contexte immobilier devenu très compliqué pour les SCI, ce n’est pas un résultat à minorer. En effet, selon l’ASPIM, la performance moyenne pondérée des encours de cette catégorie de fonds immobiliers était de -5% sur les 9 premiers mois de l’année 2023 avec une collecte en fort recul. Toujours selon l’ASPIM, sur cette période, seul un quart des SCI (en encours) affichaient une performance positive et 36% des encours enregistraient une contre-performance inférieure à -10%. La SCI Immo Trend Prime se distingue donc nettement par son haut niveau de performance en 2023 obtenu qui plus est, avec une très faible volatilité (inférieure à 1%) en raison de la grande stabilité des valorisations des SCPI qui constituent l’essentiel de son panel d’investissement.

Une conception originale

L’originalité de la SCI Immo Trend Prime est d’être exclusivement investie en parts d’autres fonds immobiliers :

88,8% en parts de SCPI ;

11% en parts d’OPPCI ;

0,2% en parts d’OPCI (au 31/12/2023).

C’est pour cette raison que sa valorisation est particulièrement stable par rapport à d’autres SCI du marché qui subissent les baisses de valeurs de leur immobilier détenu en direct . En outre, l’allocation de la SCI Immo Trend Prime est polarisée sur des SCPI très performantes, comme Novaxia Neo qui a distribué 6,51% en 2023 sans baisse de prix de part (10,51% de l’allocation à fin décembre) ou Remake Live avec 7,79% de taux de distribution 2023, représentant 9,38% de l’allocation de la SCI Immo Trend Prime au 31/12/2023.

Seules deux SCPI détenues dans l’allocation ont subi une baisse de leur prix de part en 2023 avec une pondération très faible dans le portefeuille, fort heureusement :

Efimmo de Sofidy (2,76% du portefeuille) dont le prix a baissé de 10,50% le 04/12/2023 avec un impact sur le portefeuille de -0,29% ;

Primopierre de Primonial REIM (0,75% du portefeuille) qui a vu son prix de part réduit de 13,5% le 15/09/2023 avec un impact sur le portefeuille de la SCI de -0,10%.

Une performance de +3,20% en 2023 après +3,95% en 2022 (part A)

Au bilan, l’année 2023 qui aura été le deuxième exercice complet pour la part A, contre seulement une année d’existence pour la part B créée début 2023. Ce deuxième exercice complet aura donné toute satisfaction , compte tenu du contexte immobilier compliqué en raison de la hausse des taux d’intérêt : +3,20% de performance sur la part A (+3,03% pour la part B) de la SCI Immo Trend Prime contre +3,95% en 2022 (part A).

On voit que l’écart de performance entre ces deux millésimes (-0,75%) est pour bonne partie, lié aux baisses de prix de parts subies par les deux SCPI sus-mentionnées (Efimmo et Primopierre) qui contribuent à hauteur de -0,39%. Pour le reste, le rendement courant des fonds détenus continue de produire son effet stabilisateur , ne subissant que très peu de variations d’une année sur l’autre.

Sur les deux SCPI les plus fortement pondérées dans le portefeuille (Novaxia Neo et Remake Live), les rendements distribués ont même légèrement augmenté en 2023 par rapport à 2022 : +18 pb pour Novaxia Neo et +14 pb pour Remake Live . Cela illustre la qualité de la sélection de fonds opérée par les gérants de la SCI Immo Trend Prime.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, on observe une volatilité particulièrement faible sur la SCI Immo Trend Prime , inférieure à 1% depuis son origine (0,86% sur la part B). Il s’agit d’une des SCI les moins volatiles du marché en raison de sa structuration sous forme de fonds de fonds, l’effet de lissage sur les 24 lignes du portefeuille étant particulièrement puissant.

Investissement immobilier long terme. Risque de perte en capital. Performance et revenus non garantis. Risque de liquidité. Rachat de parts non garanti. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.