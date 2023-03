Salaire : le Smic revalorisé à 1380 euros nets dès juin ?

(Crédit photo: © Momius - stock.adobe.com)

Le Smic progresse chaque année sous l'effet de l'inflation, mais également lorsque la hausse des prix s'accentue. Ainsi, le Smic pourrait atteindre les 1 380 euros nets dès le mois de juin.

Actuellement fixé à 1 353,07 euros nets par mois pour un temps plein, le montant du Salaire minimum interprofessionnel de croissance, plus connu sous son acronyme "Smic" pourrait bientôt évoluer. En effet, un mécanisme automatique permet sa revalorisation lorsque le niveau d'inflation augmente fortement. Certaines prévisions permettent ainsi d'estimer une nouvelle hausse dès juin, qui pourrait amener le Smic à 1 380 euros nets. Zoom sur ce scénario et les variables à prendre en compte.

La hausse du Smic intimement liée à l'inflation

Le Smic peut être revalorisé à plusieurs occasions. Chaque année, au 1er janvier, son montant est revu à la hausse lorsque l'Indice des prix à la consommation (IPC) augmente. Cet IPC est un indicateur calculé par l'Insee qui permet de refléter le niveau de hausse des prix dans l'hexagone, c'est-à-dire de l'inflation. Mais cette donnée peut également avoir son importance en cours d'année. En effet, le mécanisme de revalorisation du Smic peut s'enclencher automatiquement lorsque la hausse des prix est supérieure à 2 % en comparaison avec la dernière revalorisation.

Alors que l'inflation était inférieure à 2 % par an depuis de nombreuses années, le mécanisme de hausse automatique du Smic s'est déclenché à compter de la fin d'année 2021, en octobre précisément, sous l'effet d'un retour de la hausse des prix, puis en mai 2022 et en août 2022. La dernière revalorisation annuelle remonte quant à elle du 1er janvier 2023, date à laquelle le Smic net a atteint 1 353,07 euros par mois suite à une hausse de 1,81 %.

Sur la base d'une hausse mécanique du Smic de 2 % en juin, hypothèse émise par Julien Pouget, chef du département de la conjoncture économique, cela pourrait permettre d'atteindre les 1 380 euros nets environ, soit une hausse de 27 euros supplémentaires.

Une revalorisation du salaire minimum possible dès juin 2023

En février 2023, l'inflation était encore élevée, à 6,3 % sur un an, selon les chiffres communiqués par l'Insee. Le 15 mars 2023, l'Institut national de la statistique et des études économiques a publié une note de conjoncture à ce sujet concluant que la hausse des prix devrait encore perdurer au cours des mois à venir. Elle pourrait néanmoins légèrement baisser, avec des prévisions restant tout de même au-dessus des 5 % d'inflation pour les prochains mois.

Dans cette même étude, l'Insee fait le lien entre le niveau probable d'inflation, encore élevé, et le Smic, et conclut à une "probable nouvelle revalorisation automatique du Smic au cours du printemps". Interrogé par le site d'information financière MoneyVox, Julien Pouget, donne quelques précisions sur le calendrier de cette possible hausse du salaire minimum : "C'est sans doute l'IPC du mois d'avril qui déclencherait une revalorisation du Smic" explique-t-il.

Il faudra toutefois se montrer patient. En effet, la hausse du Smic ne pourra pas être immédiate, et pour cause : l'évolution du niveau d'inflation, plus précisément de l'Indice des prix à la consommation, "sera publiée mi-mai". La publication de cette donnée pourra permettre de recalculer le Smic, pour une application possible à compter du 1er juin.

Mais le chef du département de la conjoncture de l'Insee rappelle que "Encore une fois c'est conditionné à la trajectoire de l'inflation". En effet, une baisse du niveau d'inflation pourrait retarder l'activation de ce mécanisme, et il faudra donc surveiller de près les évolutions de l'IPC au cours des prochains mois pour en savoir davantage.