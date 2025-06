Quelle répartition entre épargne de précaution et projets perso ? / iStock.com - Pla2na

L’épargne de précaution

L’épargne de précaution est une réserve d’argent permettant de faire face à d’importantes dépenses ou bien à des dépenses imprévues. On recommande d’épargner au moins trois mois de salaire afin de disposer de suffisamment d’argent en cas de problème de santé, de perte d’emploi ou encore de voiture à réparer. Pour un salaire mensuel de 2 000 €, l’épargne de précaution devrait être au minimum de 6 000 €. Quelle somme mettre de côté chaque mois ? Prenez en compte vos revenus et vos dépenses/charges régulières (assurances, crédits…). Puis, faites la soustraction « revenus - charges/dépenses » et vous obtiendrez la somme à épargner mensuellement (pensez à garder une réserve pour les achats occasionnels comme les vêtements et autres).

L’épargne de « projet »

L’épargne de précaution est à différencier de l’épargne de « projet ». Avec cette dernière, vous mettez de l’argent de côté afin de financer un projet : achat ou construction d’une maison, préparation de la retraite, création d’entreprise… On parle aussi d’investissements par objectifs. L’épargne de « projet » s’inscrit sur le moyen ou long terme. Définissez un objectif financier et calculez la somme que vous pouvez épargner chaque mois ou encore chaque trimestre. Exemple : vous envisagez un voyage en famille en Irlande ? Comptez au moins 1 200 € par personne pour une semaine, soit un minimum de 4 800 € pour quatre. En mettant 100 € de côté chaque mois, il vous faudra quatre ans (48 mois) pour réunir la somme nécessaire.

Solutions pour placer votre argent

Qu’il s’agisse d’épargne de précaution ou de « projet », plusieurs options s’offrent à vous pour placer votre argent. Vous pouvez ouvrir un livret A sur lequel verser de l’argent chaque mois ou bien une certaine somme de façon ponctuelle, selon vos préférences et vos possibilités. Produit d’épargne réglementé par l’État, le livret A n’est pas le plus rémunérateur (son taux devrait même être inférieur à 2 % à partir d’août prochain). Les intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu. Vous pouvez aussi placer votre argent sur un LDDS (livret de développement durable et solidaire), plafonné à 12 000 € (hors intérêts) et dont le taux est passé à 2,4 % le 1er février dernier. Comme avec le livret A, les intérêts générés sont exonérés d’impôt sur le revenu. Jusqu’à 25 ans, vous pouvez aussi ouvrir un livret jeune. Son taux ne peut pas être inférieur à celui du livret A et le plafond des versements est fixé à 1 600 €. Souscrire un contrat d’assurance vie est également une option envisageable pour vous constituer une épargne (de précaution). Les avantages de l’assurance vie sont multiples. Vous pouvez par ailleurs opter pour un CEL (compte épargne logement) qui, contrairement au PEL (plan épargne logement), permet d’accéder à votre argent sans conditions. Pour un projet d’achat immobilier, le PEL est néanmoins une bonne idée. Pensez à demander conseil à votre banquier ou à votre assureur pour trouver la solution la plus adaptée à vos besoins.