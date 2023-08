Retraite : pourquoi le fisc réclame 160 000 euros à une ancienne fonctionnaire

Le Trésor public réclame depuis septembre 2022 la somme de 160 411 euros à une retraitée de l'Oise qui a cumulé sa pension et un salaire pendant plusieurs années. (illustration) (Robert-Owen-Wahl / Pixabay)

Une habitante de Chaumont-en-Vexin (Oise) doit verser au Trésor public 160 411 euros. Elle a cumulé sa pension de retraite et son salaire en tant qu'agent territorial. Désespérée, elle a envoyé une lettre à sa préfecture et au Président de la République.

« Je n’en croyais pas mes yeux. » Depuis septembre 2022, une habitante de Chaumont-en-Vexin (Oise) est embourbée dans une situation complexe. Le Trésor public lui a envoyé un courrier afin de lui réclamer la somme vertigineuse de 160 411 euros, rapporte L'Impartial lundi 31 juillet. La retraitée espérait qu'il s'agissait d'une erreur administrative avant de devoir se résoudre à accepter la situation. Aujourd'hui, elle risque d'être fichée à la Banque de France pour surendettement. « Il est impossible pour moi de rembourser une telle somme aujourd’hui ! » , a-t-elle clamé.

Cette retraitée a exercé en tant qu'agent de la fonction publique à la Maison d’Éducation de la Légion d’honneur entre 1975 et 1992. Au titre d'une retraite anticipée, elle a ensuite touché une pension alors qu'elle a travaillé comme agent territorial pour la mairie de Chaumont-en-Vexin entre 2003 et 2019. Un cumul qui n'aurait pas dû être possible. « Je ne comprends pas pourquoi on me réclame cette somme aujourd’hui, alors que l’on ne m’a jamais informé de rien auparavant » , s'est-elle défendue.

Le dossier bientôt réexaminé ?

La retraitée a écrit à la préfecture ainsi qu'au Président de la République pour espérer un recours. « Le dossier va passer par le ministère des Finances publiques. Il sera donc très certainement réexaminé » , a indiqué à nos confrères la Direction départementale des finances publiques de la Somme.

En attendant, la femme doit se débrouiller puisqu'elle n'a pas perçu la totalité de sa pension de retraite pendant plus de six mois. « J’espère échapper au surendettement, car j’ai travaillé toute ma vie et je n’ai jamais eu de dettes » , s'est-elle inquiétée auprès de L'Impartial .