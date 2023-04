Rentes et pensions de retraite: comment bien les déclarer en 2023?

Quelle est la fiscalité de sortie du plan d’épargne retraite?

Le taux des prélèvements sociaux est de 17,2%.

- 70% si vous avez plus de 69 ans.

- 60% si vous avez entre 60 et 69 ans,

- 50% si vous avez entre 50 et 59 ans,

- 30% si vous avez moins de 50 ans,

• Lorsque vous n’avez pas déduit vos versements sur le PER de votre revenu imposable et que vous choisissez une sortie en rente, celle-ci est imposable à l’impôt sur le revenu, selon les règles applicables aux rentes viagères à titre onéreux. Ces règles diffèrent en fonction de votre âge. De plus, la quote-part de la rente correspondant aux versements volontaires est imposable aux prélèvements sociaux après déduction d’un abattement déterminé par votre âge:

• Lorsque vous n’avez pas déduit vos versements sur le PER de votre revenu imposable et que vous choisissez une sortie en capital , celui-ci est exonéré d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Vos plus-values subissent un prélèvement forfaitaire de 30%. Ce prélèvement correspond à l’impôt sur le revenu à hauteur de 12,8% et aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%.

- 30% au-delà de 69 ans.

- 40% entre 60 et 69 ans,

- 50% entre 50 et 59 ans,

- 70%, à moins de 50 ans,

• Lorsque vous avez déduit les versements PER de votre revenu imposable et que vous choisissez une sortie en rente, cette dernière est assujettie à l’impôt sur le revenu suivant le régime fiscal des rentes viagères à titre gratuit. Ainsi, la rente est taxée au barème progressif de l’impôt sur le revenu, après un abattement de 10% (dans la limite de 4.123 euros). La rente viagère est également soumise aux prélèvements sociaux, au taux de 17,20%, après un abattement dépendant de votre âge au moment de la sortie:

• Lorsque vous avez déduit les versements PER de votre revenu imposable et que vous choisissez une sortie en capital, vos plus-values sont assujetties au prélèvement forfaitaire unique (PFU). Celui-ci est au taux de 30%, soit 12,8% d’imposition et 17,20% de prélèvements sociaux. Votre capital est taxé au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Votre régime fiscal à la sortie du plan d’épargne retraite diffère selon que vous avez déduit ou non les versements volontaires de vos revenus imposables.