L’intérêt du non coté auprès des particuliers ne fait que commencer !

une tribune libre traitant du non-coté. (Crédits photo : A&P)

Une tribune libre rédigée par Par Amélie Vérone, fondatrice de l'agence de communication spécialisée en finance A&P

En quelques années seulement, le non coté a connu un fort développement auprès des investisseurs particuliers.

Selon les chiffres de l'AMF*, les encours des fonds investis en non coté s'adressant à une clientèle non-professionnelle ont ainsi bondi de 628 millions d'euros fin 2017 à 7,8 milliards d'euros fin 2023 (source). Une récente étude de France Invest vient confirmer la poursuite de cette bonne dynamique.

C'est une tendance de fond qui redéfinit l'allocation d'actifs « classique » des particuliers en matière de placements. Il y a 10 ans, investir dans le non coté relevait de l'exception pour le grand public. C'est désormais une manière relativement courante de diversifier ses placements.

À l'origine de cet engouement, soulignons deux évolutions importantes ayant permis d'améliorer considérablement l'accessibilité du non coté auprès d'un large panel d'investisseurs.

Tout d'abord, la baisse des tickets d'entrée, qui a permis de supprimer une barrière majeure pour le grand public. On soulignera, à titre d'exemple, que certaines banques en ligne proposent désormais à leurs clients d'investir en Private Equity à partir de 25 euros seulement. Loin, très loin des 100.000 euros qui constituaient, il n'y a pas si longtemps, le ticket d'entrée « classique » pour entrer sur ce segment de marché.

Deuxième innovation essentielle : le développement des fonds « evergreen », véhicules d'investissement conçus pour fonctionner sans limite de durée, contrairement aux fonds traditionnels qui ont une échéance prédéfinie. Avantage ? Permettre aux investisseurs de sortir plus aisément, sans avoir à attendre un terme. Pour les particuliers, cette liquidité améliorée est clé.

Selon les derniers chiffres de France Invest** pour l'année 2024, publiés le 15 avril 2025, les fonds evergreen cumulent à eux seuls 65 % des encours placés par les particuliers français sur des fonds du segment du non coté (source). Ces fonds enregistrent par ailleurs un taux de rendement annuel moyen de 5,8 % selon la même source.

On retiendra également de l'étude de France Invest que 76 % des investissements des particuliers en non coté ont été réalisés à travers une assurance-vie en 2024, ceci sur différents segments de marché et types de fonds : private equity, dette privée, fonds secondaires, fonds de fonds, etc. La collecte sur ces fonds a également continué de croître de 29 % l'an dernier par rapport à 2023. Un succès certainement voué à se poursuivre au cours des années à venir...

*Source AMF, étude de la performance des fonds d'actifs financiers non cotés commercialisés à des clients non-professionnels (Janvier 2025)

**France Invest, étude sur l'accès des épargnants au non coté (Avril 2025)