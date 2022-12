Rénovations énergétiques : le ministre Olivier Klein veut échanger avec les banques en janvier

Le ministre délégué au Logement Olivier Klein a estimé que des banques compliquaient l'accès à la rénovation énergétique de certaines copropriétés. Photo d'illustration. (bluelightpictures / Pixabay)

Le ministre délégué au Logement Olivier Klein a annoncé sa volonté de rencontrer les institutions bancaires à partir de janvier 2023. Il répond ainsi aux doléances de la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM), qui a évoqué des difficultés pour respecter le calendrier de rénovation des passoires thermiques.

Rénover les logements définis comme « passoires thermiques », c'est un défi de taille pour les propriétaires et bailleurs français que souhaite encourager l'État. Le Congrès annuel de la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) s'est déroulé mardi 6 décembre 2022 et a rassemblé les professionnels du secteur en France. Ces derniers se sont plaints à Olivier Klein, ministre délégué au Logement, rapporte Le Parisien .

Un ministre pas tendre avec les banques

Ils rencontrent en effet des difficultés à suivre le calendrier de rénovation des logements étiquetés F et G dans le Diagnostic de performance énergétique. « L’État doit instaurer un dialogue avec les banques pour trouver des solutions » , a estimé le président de la FNAIM. Une demande entendue par le ministre, qui a admis que « trop d’établissements bancaires rechignent à financer des travaux de rénovation en copropriété » . Olivier Klein a donc promis d'ouvrir un dialogue sur la question en réunissant les principales banques « début janvier » .

Olivier Klein a par ailleurs réaffirmé que le calendrier d’interdiction de location des passoires thermiques suivrait son cours sans aucun report. À partir du mois de janvier 2023, les logements G +, qui consomment plus de 450 kWh par mètre carré et par an, seront interdits à la relocation. Ce sera également le cas d'ici janvier 2025 pour les logements ayant un diagnostic G, 2028 pour les F et 2024 pour les E.

Les établissements visés se défendent

La Fédération bancaire française (FBF) a réagi à cette annonce en assurant que, dans le cas des copropriétés, le financement et les banques posaient souvent moins de problèmes que le pilotage des chantiers. Dans un communiqué, la fédération a tenu à mettre en avant l'importante mobilisation des banques « pour simplifier le parcours de demande des éco-PTZ et encourager les ménages à entreprendre les travaux de rénovation énergétique nécessaires » .