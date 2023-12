Rénovation énergétique: les gagnants et les perdants de la réforme de Ma Prime Rénov’

Les Français qui réalisent uniquement des travaux d’isolation sans engager un deuxième type de travaux seront les grands perdants de Ma Prime Rénov’ 2024.

Adieu les mono gestes. Désormais, pour pouvoir bénéficier de l’aide Ma Prime Rénov’ au 1er janvier 2024, les propriétaires de passoires thermiques vont devoir se lancer dans une rénovation d’envergure. En effet, changer sa vieille chaudière ne suffira plus pour bénéficier de cette aide. Il faudra réaliser au moins deux types de travaux d’isolation comme remplacer sa vieille chaudière par exemple et isoler ses murs. Dans le cas d’un «mono geste», Ma Prime Rénov’ ne sera versée qu’aux propriétaires de biens dont le DPE est classé entre A et E, et donc plus pour ceux qui possèdent des passoires thermiques.

Effy, société spécialisée dans la rénovation énergétique, dévoile qui sont les gagnants et qui sont les perdants de cette réforme. « Au 1er janvier 2024, 3 options s’offriront pour être éligible aux financements Ma Prime Rénov’. Première option, l’installation d’un système de chauffage à énergies renouvelables (par exemple une pompe à chaleur ou un poêle). Deuxième option, la réalisation d’un bouquet de travaux comme changer sa chaudière et isoler ses murs par l’extérieur. Effy se félicite de cette option qui permet de maintenir l’isolation dans le parcours efficacité. Enfin troisième option, une rénovation globale qui implique a minima deux travaux d’isolation et le saut de 2 classes énergétiques au sens du DPE (passer par exemple de classe F à D) à l’issue de la rénovation », analyse Audrey Zermati, directrice stratégie chez Effy.

Les grands gagnants de la réforme: les Français qui se lancent dans une rénovation globale

Prenons l’exemple d’un ménage aux ressources très modestes, propriétaire occupant d’une maison classée G dans le Loiret (45). Son objectif est de gagner trois lettres et d’atteindre l’étiquette D en isolant la maison par l’extérieur, en isolant les planchers-bas, en installant une VMC et une pompe à chaleur air / eau et en remplaçant les menuiseries existantes. Le tout pour 63.000 euros. En 2023, le montant des aides Ma Prime Rénov’ et CEE cumulées s’élève à plus de 39.500 euros pour un reste à charge de plus de 23.4000 euros alors qu’en 2024, le montant des aides atteindra les 49.500 euros pour un reste à charge de 13.500 euros, soit 9935 euros de moins. MaPrimeRénov’ pourra donc prendre en charge en 2024 une rénovation globale à hauteur de 78 % (contre 62 % en 2023).

Autres gagnants de la réforme: les Français qui optent pour un chauffage à énergie renouvelable

Ma Prime Rénov’ Décarbonation qui entre en vigueur au 1er janvier valorise les pompes à chaleur air / eau notamment, des équipements de chauffage à énergie renouvelable. Les aides augmentent de 1000€ pour l’installation d’une pompe à chaleur air/eau et de 2000€ pour une pompe à chaleur géothermique.

Les perdants de la réforme: les Français qui réalisent uniquement des travaux d’isolation

Exit les mono gestes. Un ménage qui souhaite réaliser une isolation thermique par l’extérieur devra en plus prévoir une enveloppe plus importante pour intégrer un deuxième geste comme le changement de son système de chauffage (pompe à chaleur, chaudière biomasse...) ou d’eau chaude sanitaire. Prenons l’exemple d’un ménage aux revenus intermédiaires, propriétaire d’une maison de 120 m² dans la Sarthe (72) classée E. En 2023, si ce ménage réalise une isolation thermique par l’extérieur pour un montant de 18.000 euros, son reste à charge est de 12.800 euros. En 2024, ce reste à charge sera plus lourd puisqu’il atteindra les 16.800 euros (4000 euros en plus). Ce ménage aura donc tout intérêt à engager un deuxième type de travaux d’isolation.