Rénovation énergétique: et si vos travaux étaient déduits de vos revenus?

L’idée, soumise par un syndicat de propriétaires au gouvernement pour rénover plus de copropriétés, concernerait les propriétaires occupants et bailleurs.

La rénovation énergétique dans les copropriétés , ça patine! La faute à des travaux trop coûteux ou à des avis qui divergent entre les propriétaires. Résultat: les chantiers n’avancent pas. Pire: la prime gouvernementale, Ma Prime Rénov’copropriétés, prend fin le 31 décembre 2022. À titre individuel, plusieurs centaines de milliers de dossiers ont été validées mais, dans la plupart des cas, les Français, souvent par manque de moyens, se contentent de changer leurs fenêtres ou leur système de chauffage plutôt que de rénover de fond en comble leur logement.

Un chiffre pour illustrer ce choix: Ma Prime Rénov’, la prime versée par l’État, dépasse difficilement les 3000 euros, en moyenne . C’est à peine de quoi financer le remplacement d’une chaudière. On est loin des 40.000 euros que coûterait une rénovation globale. Pas de quoi espérer, pour ceux qui possèdent une passoire thermique, récupérer, après les travaux, un logement moins énergivore. C’est inquiétant alors que l ’interdiction de location de ces biens mal isolés, se profile à l’horizon, avec une première échéance le 1er janvier 2023 .

« Révolution fiscale »

Aux dires des experts immobiliers, de plus en plus de propriétaires-bailleurs préfèrent vendre leur passoire thermique plus que de la rénover . Quant aux propriétaires occupants, ils se contentent de menus travaux. Pour y remédier, un syndicat de propriétaires a fait une proposition choc au gouvernement: déduire le montant des travaux de rénovation énergétique sur les revenus des propriétaires, occupants comme bailleurs. « La rénovation globale des copropriétés passe par une révolution fiscale. Il faut un signal fort. Ma Prime Rénov’ , c’est du saupoudrage », affirme Christophe Demerson, président de l’Union nationale des propriétaires immobiliers (Unpi) qui a participé à un groupe de travail organisé par le gouvernement pour faire la «chasse au gaspi» dans les logements.

L’Unpi propose une déduction de 30% pour les chantiers fléchés comme des travaux de rénovation énergétique dans la limite d’un montant plafonné « qui sera fixé par le législateur ». Si la mesure voyait le jour, le gouvernement aurait tout intérêt à mobiliser le monde bancaire pour l’inciter à financer plus de travaux de rénovation énergétique via des prêts.

Justement, qu’en pense le gouvernement? « Le gouvernement n’envisage pas de revenir à un dispositif fiscal de ce type , confit au Figaro l’entourage d’Olivier Klein, ministre délégué de la Ville et du Logement. Ce serait revenir sur l’extinction du crédit d’impôt transition énergétique et sa transformation en prime qui a permis la création d’une aide plus lisible, plus juste et plus efficace ». Et de souligner: « En ce qui concerne les bailleurs, en plus des aides existantes, les travaux de rénovation énergétique sont déductibles des revenus fonciers et peuvent permettre de bénéficier du mécanisme de déficit foncier ».

« Nous souhaitons amplifier les dispositifs qui existent et qui marchent », comme Ma Prime Rénov’, qui doit être étendue à 700.000 logements par an, confirme Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique qui a annoncé le lancement « dans les prochains jours » d’un appel à projets de 150 millions d’euros pour financer « des outils innovants de lutte contre la précarité énergétique ». La porte semble donc fermée pour l’instant mais l’Unpi compte bien revenir à la charge.