Rénovation énergétique : des aides boostées pour 2023

Plusieurs aides augmentent dans le cadre de travaux de rénovation énergétique. Illustration (Pixabay / jarmoluk)

Plusieurs aides liées à la rénovation énergétique viennent d'être augmentées pour 2023. Les ménages aux revenus intermédiaires disposent désormais d'un forfait plus important pour MaPrimeRénov'. Ceux se chauffant au fioul peuvent quant à eux bénéficier d'un coup de pouce pour changer de système.

Avec le soutien gouvernement et de la majorité, plusieurs aides liées à la rénovation énergétique ont été récemment augmentées, rapporte Capital . Deux amendements des Républicains allant dans ce sens viennent ainsi d’être adoptés dans la seconde loi de finances rectificative de 2022. En parallèle, l’État a annoncé le lancement d’un nouveau coup de pouce pour les Français qui remplacent leur chauffage au fioul.

Forfait MaPrimeRénov' augmenté

Concernant les deux amendements adoptés, l’un vise à augmenter le plafond du déficit foncier, le mécanisme qui permet aux propriétaires-bailleurs de réduire leur imposition, en particulier lorsqu’ils engagent des travaux de rénovation énergétique. L’autre va venir augmenter le forfait « rénovation globale » de MaPrimeRénov’ pour les ménages à revenus intermédiaires, ceux avec un revenu fiscal de référence compris entre 19 565 et 38 184 euros pour une personne seule.

Pour l’heure d’un montant de 7 000 euros, ce forfait va passer en 2023 à 10 500 euros, afin d’inciter les ménages à réaliser des travaux d’ampleur. Toutefois, cette augmentation se fera « à enveloppe constante » et donnera lieu à plusieurs ajustements pour favoriser ces travaux d’ampleur par rapport aux initiatives de rénovation uniques, comme la seule isolation du logement.

Coup de pouce pour changer une chaudière au fioul

En parallèle, les ménages qui disposent d’une chaudière au fioul bénéficient désormais d’un coup de pouce supplémentaire pour aller vers les énergies renouvelables. Fin octobre, les aides liées aux Certificats d’économies d’énergie (CEE) ont en effet été augmentées. Jusqu’au 30 juin 2023, le remplacement d’un système au fioul vers une pompe à chaleur, un système solaire combiné, ou une chaudière biomasse donne lieu à 1 000 ou 1 500 euros d’aides supplémentaires.

Dans le détail, le forfait passe ainsi de 4 000 à 5 000 euros pour les ménages à revenus modestes et de 2 500 à 4 000 euros pour les autres. En parallèle, le bonus MaPrimeRénov' de 1 000 euros a été maintenu jusqu’au 31 mars prochain et le groupe Effy a annoncé le mardi 15 novembre une bonification de ce coup de pouce qui permet aux ménages les plus modestes d’installer une pompe à chaleur pour moins de 1 000 euros jusqu’au 16 décembre prochain.