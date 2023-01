Réforme des retraites : âge légal, âge de départ à taux plein, départ anticipé … comment ça marche ?

(Crédits photo: 123RF)

Age légal de départ à la retraite, âge de départ à taux plein, départ anticipé … Comment ça marche et quelles sont les évolutions prévues dans le projet de réforme des retraites présenté par Elisabeth Borne la semaine dernière ?

L'âge légal de départ à la retraite

L'âge légal de départ à la retraite est l'âge à partir duquel il est possible de prendre sa retraite. L'âge légal est de 62 ans aujourd'hui. La réforme des retraites prévoit de le porter progressivement à 64 ans.

Toutefois, partir à la retraite à l'âge légal ne garantit pas forcément le versement d'une pension à taux plein. En effet, la retraite à taux plein n'est accordée qu'à la condition d'avoir cotisé suffisamment longtemps. La durée de cotisation exigée varie selon les générations : elle est par exemple fixée à quarante et un ans et neuf mois pour les actifs nés en 1958. Le projet de réforme des retraites prévoit que la durée de cotisation nécessaire pour percevoir une retraite à taux plein augmentera progressivement et passera à 43 ans en 2027.

Si, à l'âge légal, vous n'avez pas suffisamment cotisé pour prétendre à une retraite à taux plein, vous pouvez :

- soit partir à la retraite mais avec une pension réduite

- soit continuer à travailler jusqu'à avoir suffisamment cotisé

- soit attendre d'avoir atteint l'âge de départ à taux plein

Si, à l'âge légal, vous avec suffisamment cotisé, vous pouvez :

- soit partir à la retraite au taux maximum

- soit continuer à travailler. Dans ce cas, une surcote est appliquée au montant de la pension

L'âge de départ à taux plein

L'âge de départ à taux plein est l'âge à partir duquel la retraite est calculée au taux maximum, quel que soit le nombre de trimestres de cotisations. Aujourd'hui, l'âge de départ à la retraite à taux plein est fixé à 67 ans. Le projet de réforme des retraites prévoit de le laisser inchangé.

Le départ anticipé

Aujourd'hui, il existe plusieurs dispositifs dérogatoires qui permettent de partir à la retraite avant l'âge légal. Ainsi, peuvent partir à la retraite avant l'âge légal, les personnes qui se trouvent dans l'une des situations suivantes et si elles remplissent les conditions exigées :

- Les travailleurs qui ont effectué une carrière longue

- Les personnes handicapées

- Les personnes atteintes d'une incapacité permanente d'origine professionnelle reconnue par l'Assurance maladie

- Les travailleurs ayant été exposés à l'amiante au cours de leur vie professionnelle

- Les personnes ayant été créditées de points sur leur compte professionnel de prévention

Le projet de réforme des retraites prévoit un départ anticipé de quatre ans pour les carrières très longues. Ainsi, les personnes qui ont commencé à travailler avant 18 ans pourront partir jusqu'à quatre ans avant l'âge légal, à condition d'avoir cotisé 44 ans et celles qui ont commencé avant 16 ans pourront partir dès l'âge de 58 ans. Les femmes ayant été en congé parental pourront bénéficier du système des carrières longues et pourront valider jusqu'à quatre trimestres.