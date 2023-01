Projet de réforme des retraites : les 5 principaux points à retenir

Ce mardi, la première ministre Elisabeth Borne a présenté le projet de réforme des retraites lors de la conférence de presse. Que prévoit ce projet et quels sont les 5 points à retenir ?

1- L'âge légal de départ à la retraite est porté de 62 à 64 ans

Lors de sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait évoqué un possible âge de départ légal à 65 ans. Le projet présenté par Elisabeth Borne est un peu plus modéré : l'âge de départ légal à la retraite serait porté de 62 à 64 ans. Ce report de l'âge de départ se ferait au rythme de 3 mois par génération à partir du 1er septembre 2023 pour atteindre 64 ans en 2030 et s'appliquerait alors aux personnes nées en 1968.

2- La durée de cotisations portée à 43 ans

La durée de cotisation nécessaire pour percevoir une retraite à taux plein augmentera progressivement et passera à 43 ans en 2027. L'âge de départ à taux plein resterait inchangé à 67 ans.

3- Le minimum de pension passe à 1.200 euros

La pension retraite minimum pour les personnes ayant effectué une carrière complète au SMIC ne pourra pas être inférieur à soit 85 % du SMIC net, soit 1.200 euros brut par mois et sera indexée sur l'inflation. Les femmes pourront désormais tenir compte de leur période de congé parental pour bénéficier du minimum de pension.

4- Un départ anticipé de quatre ans pour les carrières très longues

Le projet prévoit que les personnes qui ont commencé à travailler avant 18 ans pourront partir jusqu'à quatre ans avant l'âge légal, à condition d'avoir cotisé 44 ans et celles qui ont commencé avant 16 ans pourront partir dès l'âge de 58 ans. Les femmes ayant été en congé parental pourront bénéficier du système des carrières longues et pourront valider jusqu'à quatre trimestres.

5- Disparition progressive des régimes spéciaux

Les bénéficiaires des régimes spéciaux et notamment les personnels de la SNCF, de la RATP et des industries électriques et gazières verront eux aussi l'âge de départ reculer à 62 ans (contre 52 ans ou 57 ans aujourd'hui).

Par ailleurs, les régimes spéciaux vont disparaître progressivement puisque les nouveaux entrants ne pourront plus en bénéficier à compter du 1er septembre 2023 et seront affiliés au régime général. Les régimes des marins pêcheurs, de l'Opéra de Paris ou de la Comédie Française, des professions libérales et des avocats ne sont pas concernés.