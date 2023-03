Qui sera prêt à payer 480.000 euros pour ce studio défraîchi de 14 m²?

Affichée à plus de 35.500 €/m², cette toute petite surface est installée dans l’une des adresses les plus recherchées de Paris.

Au premier abord, on peut croire à une méprise. Une petite surface (14,49 m² très précisément) pour le moins défraîchie et n’ayant pas le moindre cachet, affichée à près d’un demi-million d’euros? Et pourtant, c’est bien à 480.000 euros qu’est proposée cette passoire thermique (l’annonce indique un logement classé G sans préciser sa consommation exacte en kWh/m²/an ce qui permettrait de savoir si elle est autorisée ou non à la location ) par le très sérieux réseau immobilier Daniel Féau, spécialiste du luxe.

Le quartier le plus cher de Paris

Mais qu’est-ce qui peut bien justifier ce tarif stratosphérique de 35.582 euros par mètre carré? Sans doute pas le cachet ou l’état de ce studio installé au premier étage. Sol, mur, tableau électrique... tout semble à reprendre et la salle de bain n’est pas plus engageante. D’ailleurs, l’annonce se contente d’évoquer les «élégantes parties communes de l’immeuble» pour parler de la qualité intrinsèque du bien. En fait, ce qui justifie le caractère «exceptionnel» de ce studio et son prix, c’est son adresse. Situé dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, le plus cher de la capitale selon les statistiques des notaires (16.720 €/m² en moyenne), il est aussi dans la rue la plus huppée de cette luxueuse enclave.

Mieux, le studio est placé en bordure de la rue de Furstemberg, où les prix se négocient entre 17.759 €/m² et 28.403 €/m², selon le site d’estimation Meilleurs Agents, face à une placette charmante. Cerise sur le gâteau: les deux fenêtres du studio (une pour la salle d’eau et une pour la pièce de vie), orientées plein ouest, s’ouvrent directement sur ladite place. Après un gros coup de frais, on pourrait presque y entrevoir un appartement à la mode Emily in Paris, en version chambre de bonne...

Et pour confirmer le fait que cette adresse est capable de faire perdre la tête des acquéreurs, cap sur le site DVF (demande de valeurs foncières) qui recense les prix des dernières transactions actées par les notaires. On y découvre qu’un studio de 26 m² s’y vendait déjà 475.000 € début 2019 (18.270 €/m²) avant qu’une petite surface commerciale de 22 m² ne parte pour 650.000 euros en mars 2021 (30.952 €/m²). Parmi les dernières transactions en date, un 3-pièces de 80 m² a trouvé preneur pour 2,96 millions d’euros en février 2022 (37.000 €/m²). Aussi folle que semble cette petite annonce, il peut donc bien se trouver un acquéreur pour penser que ce petit morceau de la capitale vaut ce prix.