Quels sont les frais de l’épargne salariale ?

Le PEE (plan épargne entreprise) et le PER (plan épargne retraite) Collectif sont deux dispositifs d'épargne salariale mis en place par l'employeur pour ses salariés. Ils ont vocation à accueillir l'intéressement, la participation et les versements volontaires des salariés. Comme tout produit financier, le PEE et le PER Collectif comportent des frais. Le point sur les frais à la charge de l'employeur et ceux à la charge du salarié.

Les frais de tenue de compte

Les frais de tenue de compte correspondent aux frais de gestion administrative de votre compte : mise à disposition du compte, opérations courantes, relevés d'informations, éventuel accès à une plateforme téléphonique, l'accès aux outils télématiques … Ces frais sont obligatoirement pris en charge par l'employeur, tant que vous êtes salarié de l'entreprise. Si vous quittez l'entreprise, vous pouvez conserver votre PEE ou votre PER Collectif, mais dans ce cas et sauf exception, les frais de tenue de compte vous seront facturés. Les frais de tenue de compte peuvent varier de 3 € à 20 € par salarié selon la taille de l'entreprise.

Les frais d'entrée

Des frais s'appliquent pour chaque versement effectué sur un fonds d'investissement. Ils viennent en déduction du montant versé. Par exemple, pour un versement de 100 € sur un fonds qui comporte des frais de 1 %, 99 € seront investis et 1 € serviront à la rémunération du gestionnaire du fonds. Souvent, l'employeur prend ces frais à sa charge, mais ils peuvent parfois être partagés entre le salarié et l'employeur. Pour connaitre les frais d'entrée d'un fonds, il faut se reporter au DICI du fonds (document d'information clé).

Les frais de gestion

Les frais de gestion servent à rémunérer la gestion de l'épargne. Ils varient selon la typologie des fonds d'investissement et se situent généralement entre 0,5 % (fonds sécuritaires) et plus de 2 % (fonds actions). La performance des fonds est donnée nette de ces frais. Pour connaitre les frais de gestion d'un fonds, il faut se reporter au DICI.

Les frais d'arbitrage

Les frais d'arbitrage correspondent aux frais prélevés lorsque vous passez d'un fonds à un autre. L'entreprise doit prendre en charge au moins un arbitrage par an et il est assez rare que ces frais soient facturés aux salariés.

Si vous quittez l'entreprise

Si vous quittez votre entreprise et que vous décidez de conserver votre plan d'épargne, les frais de tenue de compte vous seront facturés dans la plupart des cas. Lors de votre départ, l'employeur doit vous remettre un état récapitulatif de vos avoirs, qui précise si ces frais seront à votre charge. Si vous décidez de transférer votre PEE ou votre PER Collectif vers votre nouvelle entreprise, des frais de transfert peuvent être appliqués.