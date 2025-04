Quels sont les critères de déclenchement d’un contrôle de l’administration fiscale?

Résultats records pour la lutte contre la fraude fiscale en 2024 En 2024, l'administration fiscale a intensifié la lutte contre la fraude et enregistré des résultats records, avec 16,7 milliards d'euros de droits et pénalités notifiés à la suite de contrôles. Cela représente une augmentation de 10% par rapport à 2023, et un doublement en cinq ans. Le montant des encaissements a atteint les 11,4 milliards d'euros, soit 850 millions d'euros de plus qu'en 2023. Malgré ces résultats significatifs, le montant de la fraude fiscale est encore estimé entre 80 et 100 milliards d'euros par an.