Investir sans se tromper : pourquoi l’éducation financière devient un enjeu national ?

Les Français veulent investir intelligemment, mais leur manque de connaissances financières freine leurs ambitions. (Crédit photo : Shutterstock)

Malgré une envie croissante d'investir, les Français manquent cruellement de connaissances financières. Une étude de l'AFG éclaire un paradoxe inquiétant : le désir d'épargner intelligemment est là, mais les outils de compréhension manquent cruellement.

Comprendre l'épargne pour mieux agir

Une étude commandée par l'Association Française de la Gestion financière (AFG) révèle un constat sans appel : 7 Français sur 10 estiment avoir une faible connaissance en matière d'investissement financier. Un aveu qui pèse lourd à l'heure où anticiper sa retraite, sécuriser son avenir et faire fructifier son patrimoine devient essentiel.

Si les produits financiers sécurisés comme le Livret A ou l'assurance vie en euros sont bien identifiés, les solutions plus dynamiques — comme les plans d'épargne retraite ou les comptes-titres — restent floues, voire inconnues, notamment chez les jeunes adultes. Cette méconnaissance constitue un frein majeur à l'investissement sur le long terme, alors même que beaucoup expriment le désir de mieux gérer leur épargne.

L'investissement, un levier pour les projets de vie

Les Français ne manquent pas de motivation : pour 55 %, épargner vise avant tout à faire face aux imprévus. La retraite arrive en seconde position, particulièrement chez les 50-64 ans. Cette volonté de sécuriser l'avenir s'accompagne d'un intérêt marqué pour des investissements qui servent l'économie française et européenne. Plus de la moitié des personnes interrogées soutiennent une fiscalité avantageuse pour les placements favorisant l'emploi et la croissance locale.

Mais là encore, un accompagnement est indispensable. Une majorité des répondants souhaite être conseillée par des experts, et notamment par leur banque, toujours considérée comme l'acteur de confiance par excellence.

Apprendre dès l'école : une attente forte des jeunes générations

L'étude souligne un consensus rare : l'éducation financière doit commencer tôt. Plus de 60 % des Français, et jusqu'à 80 % des 18-24 ans, souhaitent que cette thématique soit intégrée dans les programmes scolaires. Pour eux, savoir gérer son budget et comprendre les mécanismes de l'épargne n'est plus un luxe, mais une nécessité.

À cela s'ajoute une forte appétence pour les outils numériques : tutoriels vidéo, simulateurs, applications mobiles… Ces formats modernes sont jugés plus efficaces pour transmettre des savoirs financiers concrets et utilisables au quotidien.

La pédagogie, clé d'une société plus équitable

L'enjeu va bien au-delà de l'individu. Comme le souligne l'AFG, mieux éduquer aux questions financières, c'est aussi lutter contre les inégalités, renforcer la résilience économique et orienter l'épargne vers des projets durables. Une démarche inclusive, qui doit impliquer les pouvoirs publics, les institutions financières et les acteurs de l'éducation.

La balle est donc dans le camp des décideurs : sans action collective, la fracture financière risque de s'agrandir, au détriment des générations futures.