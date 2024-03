Quel est le rôle de l’épargne salariale dans une stratégie patrimoniale ?

(Crédits photo : semaine de l'épargne salariale )

Cet article est rédigé par la Semaine de l'épargne salariale à l'occasion de l'édition 2024 de la Semaine de l'épargne salariale qui a lieu du 25 au 29 mars 2024.

Le PEE est l'outil privilégié pour financer des projets à moyen terme, tandis que le Plan d'Epargne Retraite collectif participe logiquement à la constitution d'un complément de retraite. Ils sont en revanche tous les deux adaptés pour un projet d'acquisition de résidence principale ou pour faire face à un aléa de la vie.

Comme son nom l'indique, l'épargne salariale est… une épargne, « presque comme les autres. » ! Dans le cas d'un jeune salarié, c'est une bonne occasion d'amorcer son parcours d'investisseur. Pour les autres, elle s'ajoute aux placements déjà constitués par le salarié à titre individuel. Seule différence, et de taille, cette épargne collective bénéficie d'une fiscalité spécifique particulièrement avantageuse (exonération d'impôt sur le revenu, seules CSG et la CRDS étant applicables), voire dans certains cas d'un coup de pouce de l'employeur sous la forme d'un abondement. Ces dispositifs doivent donc être appréhendés de façon globale, l'origine (individuelle ou collective) important finalement peu au regard de leur rôle patrimonial pour l'épargnant.

Mais de quoi parle-t-on ? L'épargne salariale est composée de deux types de plans possibles. Le Plan d'épargne entreprise (PEE) est un dispositif à moyen terme dont les sommes investies sont bloquées pendant 5 ans. A l'issue de cette période, l'épargne peut être utilisée à la convenance de l'épargnant ou continuer de fructifier. Bénéficiant de nombreux cas de déblocage anticipé, le PEE est donc à privilégier pour financer un projet de vie quel qu'il soit. Le Plan d'épargne retraite (PER) Collectif permet de son côté de se constituer un complément de retraite en bénéficiant, sur option, d'un avantage fiscal sur les versements volontaires du salarié lors de la durée de constitution de l'épargne (avec une fiscalité plus forte lors de la sortie). PEE et PER collectifs répondant à des situations et besoins différents, ils pourront être panachés pour profiter pleinement de leurs intérêts respectifs.

Et d'ailleurs, que font concrètement les salariés de leur épargne ? 37% l'utilisent en vue de préparer leur retraite (*). Dans ce cas, ils privilégieront logiquement le PER collectif, qui pourra s'ajouter le cas échéant à un PER individuel. Ne reste au salarié qu'à simuler le complément de retraite global souhaité au regard de ses prévisions de pension pour calculer les montants à investir mensuellement sur chacun de ces contrats pendant sa vie active. Voire de se poser la question du montant de capital à atteindre, puisque la sortie se fait, au choix, entre capital et rente viagère.

15% des salariés choisissent d'utiliser leur épargne salariale pour financer l'achat de leur résidence principale ou au minimum participer au paiement des frais de notaire. Et cela tombe bien, car ce type de projet est justement un cas de déblocage anticipé, tant pour le PEE que pour le PER collectif. Attention, toutefois, de prévoir une exposition aux risques de marché conforme à cette échéance. Il convient dans ce cas de privilégier une allocation plus sécuritaire à mesure que la date du projet d'acquisition se rapproche.

Ils sont enfin près de 20% à préférer mettre cette épargne de côté afin de faire face à d'éventuels aléas de la vie. Ici encore, PEE et PER collectif sont tout aussi adaptés l'un que l'autre, compte tenu des cas de déblocage anticipé prévus dans ce type de cas (invalidité, surendettement, cessation d'activité non salarié, expiration des droits à l'assurance-chômage, voire depuis peu, mais seulement pour le PEE, violences conjugales).

