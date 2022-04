Prix des carburants : les soignants libéraux bénéficient d'une nouvelle aide en complément de la remise à la pompe

( AFP / FRED TANNEAU )

L'Assurance maladie a annoncé lundi 25 avril la mise en place d'une aide financière exceptionnelle de 15 centimes par litre de carburant pour les professionnels de santé.

Une aide pour les soignants qui s'élève donc au total à minimum 0,30 euro par litre. Lundi 25 avril, l'Assurance maladie a annoncé la mise en place d'une "aide financière exceptionnelle" de 15 centimes par litre de carburant pour les professionnels de santé libéraux, en complément de la remise à la pompe financée par l'Etat depuis le 1er avril pour préserver le pouvoir d'achat des Français.

Cette mesure prend effet "à compter de ce jour", sous la forme d'une revalorisation des indemnités de déplacement et des indemnités kilométriques "pour atteindre une aide équivalente à 0,15 euro par litre", précise l'Assurance maladie dans un communiqué. En ajoutant la remise d'au moins 15 centimes mise en place par le gouvernement début avril pour tous les automobilistes, "les professionnels de santé bénéficieront d'une aide d'au moins 0,30 euro par litre".

La Fédération nationale des infirmiers (FNI), principal syndicat de la profession, a salué cette compensation réclamée depuis l'automne, mais s'est inquiétée dans un communiqué de son "caractère transitoire", évoquant une prise en compte "jusqu'au 31 juillet" comme pour la ristourne payée par l'Etat.

Vers une aide "plus significative et ciblée", que la remise de 18 centimes

Lundi dans la matinée, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire était invité sur le plateau de France Info . Il a promis qu'un "dispositif sera mis en place" face aux prix des carburants toujours "très élevés", qui prendrait le relais de la remise de 18 centimes sur le carburant.

"La ristourne de 18 centimes profite à tout le monde quel que soit son niveau de revenu. Avoir une aide plus significative et ciblée, il me semble que c'est plus juste", a-t-il déclaré, estimant que ce sera une mesure "plus efficace" "pour les personnes qui n'ont pas d'autres choix que de prendre leur voiture pour travailler".

Le Premier ministre Jean Castex "nous avait demandé de travailler" sur ce nouveau dispositif qui "sera prêt à l'été", a poursuivi Bruno Le Maire, ajoutant que "l'idée est de voter ces mesures vers le mois de juillet". Le bouclier tarifaire, qui bloque les prix du gaz et limite la hausse de l'électricité à 4% , sera maintenu quant à lui jusqu'en 2022 "car les prix de l'énergie augmente, en raison de la guerre en Ukraine et ils resteront élevés", a reconnu Bruno Le Maire.

Il a néanmoins annoncé cette nouvelle aide "avec prudence", n'étant pas sûr d'être reconduit à son poste "avec la formation prochaine d'un nouveau gouvernement".