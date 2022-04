Prix des carburants : le gouvernement envisage une aide "plus significative et ciblée", que la remise de 18 centimes, annonce Bruno Le Maire

Le ministre de l'Economie et des Finances précise que "l'idée est de voter ces mesures vers le mois de juillet".

Bruno Le Maire a déclaré que cette mesure profiterait "aux gros rouleurs". ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Une nouvelle réponse à la hausse des prix. Invité dans le studio de franceinfo , lundi 25 avril, Bruno Le Maire a assuré qu'un "dispositif sera mis en place" face aux prix des carburants qui "restent très élevés" . Il prendrait le relais de la remise de 18 centimes sur le carburant, décidée pour préserver le pouvoir d'achat des Français face à la flambée des prix à la pompe.

"La ristourne de 18 centimes, profite à tout le monde quel que soit son niveau de revenu. Avoir une aide plus significative et ciblée, il me semble que c'est plus juste", a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances. Il estime que ce sera une mesure "plus efficace" "pour les personnes qui n'ont pas d'autres choix que de prendre leur voiture pour travailler".

"Un travail technique"

Graphique montrant l'évolution du prix de vente du gazole, du Sans plomb 95 et du Sans plomb 98 en France de janvier 2016 au 11 mars 2022 ( AFP / )

Bruno Le Maire a expliqué qu'"un gros travail technique" a été fait pour rendre cette mesure possible. Le Premier ministre Jean Castex "nous avait demandé de travailler" sur ce nouveau dispositif qui "sera prêt à l'été" , a d'ailleurs reconnu Bruno Le Maire. Il confie que "l'idée est de voter ces mesures vers le mois de juillet".

En revanche, le bouclier tarifaire, qui bloque les prix du gaz et limite la hausse de l'électricité à 4% , sera maintenu jusqu'en 2022 "car les prix de l'énergie augmente, en raison de la guerre en Ukraine et ils resteront élevés", a-t-il affirmé.

Bruno Le Maire a tout de fois annoncé cette nouvelle aide "avec prudence", car il n'est pas sûr d'être reconduit à son poste, "avec la formation prochaine d'un nouveau gouvernement".