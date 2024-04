Comment investir 10 000 euros en 2024 ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

L'année 2024 débute dans un contexte très particulier : l'inflation en recul marquée est toujours trop élevée aux yeux des banques centrales (+2,9 % en février 2024 en France selon l'INSEE) qui maintiennent leurs taux directeurs, sans intention de les baisser avant au moins plusieurs mois, tant du côté de la FED que de la BCE. Le consensus table désormais sur une inflexion de la politique monétaire au 2ème semestre 2024. Ces taux élevés ne sont pas sans incidence sur de nombreux placements qui bénéficient de cette situation comme les livrets épargne et les fonds euros. Dans le même temps, les marchés actions, au plus haut, enchaînent les records. Du côté des actifs de diversification, les cryptos et l'or tirent aussi leur épingle du jeu.

Retrouvez dans cet article toutes nos idées de placement pour investir 10 000 euros en 2024, selon votre profil d'investisseur, en tenant compte des circonstances de marché exceptionnelles que nous connaissons actuellement.

Des livrets de l'épargne réglementée pour ses liquidités

Pour conserver des liquidités, comme son épargne de précaution par exemple, ou encore pour le financement de ses projets de court terme, les livrets de l'épargne réglementée constituent des solutions attractives en 2024. Avec l'inflation, il est encore plus important de ne pas conserver de l'argent sur son compte courant. Il sera donc plus judicieux de placer son argent sur des livrets en privilégiant livret A et LDDS (ou LEP pour ceux qui le peuvent) car ces derniers sont non seulement garantis en capital, et permettent de récupérer rapidement ses fonds à tout moment, mais ils permettent en outre de bénéficier d'une exonération totale de l'impôt sur les plus-values ainsi que sur les prélèvements sociaux. Les gains ne sont donc pas taxés.

De plus, le rendement est relativement intéressant en ce moment : il s'élève à 3 % depuis février 2023 pour le livret A et le LDDS (5 % pour le LEP). Ce rendement à l'heure actuelle est très légèrement supérieur à l'inflation, et la situation pourrait encore s'améliorer au cours de l'année puisque taux du livret A et du LDDS sera maintenu à 3 % pour tout 2024 quand l'inflation elle tend à refluer.

A noter que sur le (très) court terme les livrets du type super livret peuvent être plus performants. Il existe également des placements plus rémunérateurs (et aussi plus risqués) sur lesquels il faudra s'orienter dès lors que l'on dispose d'un investissement moyen-long terme. Ne conservez sur ces placements que l'équivalent de 3 à 6 mois de salaire.

Des ETF éligibles au PEA pour investir en Bourse

Pour valoriser un capital dans la durée, il sera intéressant de se tourner vers le marché actions. Si avec 10 000 euros, il est possible de se constituer un portefeuille relativement diversifié de titres vifs, on préférera souvent investir en ETF indiciels pour ne pas avoir à sélectionner soi-même ses titres et opérer les arbitrages qui s'imposent sur les différentes valeurs en fonction des circonstances macro et micro économiques. Vous pourrez ainsi vous positionner sur les grands indices boursiers mondiaux, mais aussi sur certains secteurs ou encore sur de thématiques porteuses au travers de trackers. Ces fonds au ticket d'entrée peu élevé et peu gourmand en frais répliquent la performance d'un indice, vous permettant de tirer parti de la performance exceptionnelle des actions sur le très long terme. Les actions constituent en effet la classe d'actifs la plus rémunératrice sur 30 ou 40 ans.

Vous pourrez choisir des ETF éligibles au PEA afin de profiter de l'avantage fiscal de cette enveloppe : une exonération totale de l'impôt sur les plus-values dès lors que le plan a plus de 5 ans. Les prélèvements sociaux restent toutefois dus. Attention : pour être éligible au PEA, un fonds doit être investi à 75 % des actions éligibles au PEA, c'est-à-dire dans des actions d'entreprises dont le siège social est situé dans l'UE ou dans un pays de l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale ou une convention d'assistance administrative. Cette règle permet cependant d'avoir une exposition partielle sur des marchés étrangers, voire une exposition totale sur les marchés étrangers grâce aux montages que font certains émetteurs sur le mode de réplication des ETF.

Les cryptos et l'or pour diversifier son portefeuille

Si l'on a 10 000 euros à investir, il peut être pertinent de consacrer une petite partie de ce montant à des placements atypiques ou alternatifs, de l'ordre de 5 % à 10 % selon votre profil de risque. Attention, ce type de placement très risqué, particulièrement volatil, ne doit s'envisager que sur le (très) long terme.

Vous pourrez ainsi vous tourner du côté des crypto monnaies. Les monnaies virtuelles nées avec le Bitcoin, la première d'entre elles, sont désormais des actifs financiers à part entière qui intéressent les institutionnels comme les particuliers. Elles représentent en effet aujourd'hui un marché de plus de 2,2 milliards d'euros. Impossible donc de passer à côté. Et 2024 pourrait bien être une année de tous les records pour les cryptos. Tout l'écosystème a profité dès l'automne 2023 des anticipations par les marchés de l'approbation de la SEC d'un ETF BTC au comptant, qui a finalement eu lieu en janvier 2024 et ce sont désormais les anticipations d'un ETF ETH Spot qui tirent les marchés, vers le haut, tout comme la halving prochain du Bitcoin, véritable catalyseur à la hausse par le passé du bitcoin et de tous les altcoins dans son sillage. Le BTC retrouve ainsi ses niveaux les plus hauts début mars 2024, aux alentours des 69 000 dollars.

L'or semble également être une option pour ceux qui voudraient introduire une dose de diversification dans leur capital de 10 000 euros. Le précieux métal jaune est un actif tangible, qui rassure. Cette valeur refuge, qui n'a cependant pas toujours permis historiquement de faire rempart contre l'inflation, doit surtout être vue comme un actif qui performe quand les tensions géopolitiques se font plus présentes. Ainsi, le conflit israélo-palestinien qui a débuté par l'attaque du 7 octobre 2023, mais aussi la volonté croissance des BRICS de s'affranchir du dollar joue en faveur de l'or qui atteint des sommets, au-dessus des 2 100$ l'once.