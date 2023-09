Prêt immobilier : les beaux jours du prêt à taux zéro sont-ils comptés ?

(Crédits photo: © Andrey Popov - stock.adobe.com)

Vous avez pour projet de devenir propriétaire, et vous voulez profiter d'un prêt à taux zéro ? Les conditions d'octroi du PTZ sont en passe de changer, et obtenir un tel financement risque d'être de plus en plus difficile.

Comme son nom l'indique, le prêt à taux zéro, ou PTZ, permet de profiter d'un financement pour l'achat d'un bien immobilier sans intérêts ni frais de dossier à payer. Une véritable aubaine pour les futurs propriétaires qui y sont éligibles, mais qui, dans la pratique, concerne de moins en moins d'emprunteurs. Et avec les changements prévus à compter de l'année prochaine, le nombre de PTZ octroyés risque de diminuer encore plus drastiquement, au détriment des futurs propriétaires.

Le recul du nombre de prêts à taux zéro octroyés s'accélère

Afin de dresser un bilan sur l'accession à la propriété, la Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS) publie chaque année un bilan du nombre de PTZ octroyés. Trimestre par trimestre, ces chiffres permettent de mieux suivre l'évolution de cette donnée. Et malgré un premier trimestre 2022 en hausse, "la production de PTZ a globalement chuté de 17 % en 2022 à un peu plus de 63 000 PTZ" a résumé la SGFAS dans son rapport publié en juin 2023.

Au cours du dernier trimestre 2022, en particulier, les chiffres se sont particulièrement dégradés, avec une baisse du nombre de PTZ distribués de 31,9 %. Et le premier trimestre 2023 n'est pas plus encourageant, puisque le nombre de PTZ est passé de 11 915 sur la même période en 2022, à seulement 8 735. Pourtant, "avoir une partie de son prêt avec un taux à 0 % quand les taux sont à 4 %, bien sûr que c'est une bonne chose" explique Maël Bernier, porte-parole du courtier Meilleurtaux.

Les Français ont de plus en plus de difficultés à accéder à la propriété

La baisse du nombre de PTZ octroyés est particulièrement révélatrice de l'état du marché immobilier, et plus précisément des difficultés d'accès au crédit que rencontrent les Français. En effet, sous la pression de l'inflation et de la hausse des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE), les taux d'intérêt des prêts immobiliers ont bondi au cours des derniers mois, rendant plus difficile, voire impossible, l'accès à un financement.

Pour Maël Bernier, "Le problème, c'est que le prêt à taux zéro est aujourd'hui principalement distribué dans le neuf". Or, les prix des maisons et des appartements neufs sont toujours très élevés, et ce malgré le ralentissement du nombre de transactions immobilières. Résultat : "il est de plus en plus difficile pour un acheteur qui peut prétendre au PTZ de financer son projet". Et cela risque de ne pas s'arranger, puisque les conditions d'octroi du PTZ pourraient se durcir dès 2024.

Un PTZ prolongé jusqu'en 2027, mais raboté dès 2024

Bonne nouvelle : le PTZ, qui devait disparaître à la fin de l'année 2023, va être prolongé jusqu'en 2027. Mais, mauvaise nouvelle, les conditions d'octroi de ce crédit à taux zéro vont changer, au détriment des primo-accédants. C'est ce qu'avait annoncé la Première ministre, Elisabeth Borne, le 5 juin 2023, à l'occasion du CNR Logement, en précisant que le dispositif en vigueur serait recentré sur les "logements neufs en collectif" dans les zones tendues, et sur "les logements anciens sous conditions de rénovation", pour les zones détendues.

Autrement dit : le nombre de PTZ octroyés, déjà en baisse, devrait encore davantage reculer à partir de l'année 2024. Pour les emprunteurs qui veulent en profiter, et dont le projet d'achat immobilier est suffisamment avancé, mieux vaut donc se dépêcher de finaliser son dossier de crédit avec sa banque. "C'est vraiment la dernière ligne droite pour les emprunteurs qui voudraient en profiter" explique Cécile Roquelaure, porte-parole du courtier Empruntis.

Cependant, le 12 septembre, le ministre délégué en charge du logement, Patrice Vergriete, a expliqué que les modalités exactes du PTZ version 2024 n'étaient pas encore fixées. Une réflexion sur la réouverture du "prêt à taux zéro aux sites en réindustrialisation" est notamment en cours, tout comme une transformation du PTZ vers un PTZ vert, afin "que nous le recentrions sur les opérations les plus respectueuses de l'environnement".