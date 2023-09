Crédit immobilier : les plus riches vont-ils devenir les seuls à pouvoir emprunter ?

CREDIT PHOTO : © Elena - stock.adobe.com

Les derniers chiffres de l'Observatoire Crédit Logement-CSA le montrent bien : avec la hausse des taux d'intérêt, les emprunteurs ont de plus en plus de mal à obtenir un financement, en particulier les plus modestes.

Chaque mois, l'Observatoire Crédit Logement-CSA publie une analyse détaillée sur la base des crédits immobiliers octroyés. Un baromètre qui permet de suivre l'évolution des taux d'intérêt pratiqués par les banques, en hausse depuis de nombreux mois, mais également le niveau de revenus de ceux qui parviennent à accéder à un financement pour concrétiser leur projet immobilier. Et ses derniers chiffres ont de quoi inquiéter les Français les plus modestes.

Une bonne nouvelle en trompe-l'œil pour les emprunteurs

Dans son dernier baromètre mensuel, l'Observatoire fait état d'une bonne nouvelle pour les emprunteurs : le coût de l'achat d'un logement, ou "coût des opérations réalisées", "recule depuis début 2023, après les tensions des dernières années". Mais est-ce vraiment une bonne nouvelle ? Rien n'est moins sûr lorsque l'on s'intéresse à la façon dont cet indicateur est calculé par l'Observatoire.

En effet, le coût des opérations réalisées est, en réalité, un coût relatif qui tient compte du niveau de revenus des foyers qui parviennent à souscrire un crédit immobilier. À prix d'acquisition égal d'un bien immobilier, les emprunteurs avec un niveau de revenus plus élevé ont donc un coût relatif pus faible. La baisse de cet indicateur reflète donc, en réalité, la hausse du niveau de revenus des ménages qui empruntent depuis le début de l'année 2023 : "Les revenus des emprunteurs augmentent plus rapidement depuis début 2023".

Des crédits immobiliers réservés aux Français les plus aisés ?

Souscrire un prêt immobilier lorsque l'on ne fait pas partie des Français les plus aisés va-t-il devenir impossible ? Avec la hausse des taux d'intérêt, ce scénario pourrait bel et bien se réaliser. Déjà, les revenus des personnes qui réussissent à emprunter grimpent en flèche, avec une hausse de 7,6 % dans le neuf et de presque 8 % dans l'ancien sur les 7 premiers mois de l'année 2023. "Nombre de ménages sont maintenant contraints à l'abandon de projets" constate l'Observatoire.

La raison de cette situation est simple : la hausse des taux d'intérêt immobiliers. En effet, des taux plus élevés, à durée égale, impliquent inévitablement une mensualité plus chère. Or, la capacité d'endettement des foyers n'est pas extensible à l'infini. Pour rester dans les normes en vigueur, les ménages n'ont donc pas d'autre choix que d'emprunter moins, et donc d'acheter un bien différent de celui qu'ils projetaient d'acquérir, ou de renoncer à leur projet.

Les taux d'intérêt immobiliers flirtent dangereusement avec les 4 %

Selon l'Observatoire Crédit Logement-CSA, les taux moyens des crédits immobiliers sont en hausse sur toutes les durées. Sur 15 ans, le taux est passé de 3,32 % en juin 2023 à 3,52 % en juillet. Sur 20 ans, de 3,51 % à 3,73 %. Et sur 25 ans, de 3,69 % à 3,89 %. À la rentrée, plusieurs professionnels du secteur estiment que le taux moyen devrait approcher, si ce n'est dépasser, le seuil des 4 %. "Il faut revenir en fin de l'année 2011 pour observer une configuration de taux comparable, résume le baromètre de l'Observatoire.

Pour les emprunteurs qui ont peu d'apport personnel, l'addition est même encore plus salée, avec une moyenne de 4,32 % sur 25 ans, voire "4,50 % pour une petite partie d'entre eux" explique l'Observatoire. De quoi rendre l'accès au crédit immobilier, et donc à la propriété, de plus en plus difficile pour les foyers qui ont des revenus ou un niveau d'épargne trop faibles.