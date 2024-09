Prêt étudiant : comment obtenir jusqu'à 20 000 euros d'emprunt sans garant ?

(Crédits photo: © Rido- stock.adobe.com

Vous avez besoin d'obtenir un emprunt pour financer vos études, mais aucun de vos proches ne peut se porter garant pour vous ? Découvrez la solution pour décrocher un prêt étudiant malgré tout.

Frais d'inscription, logement, déplacements… être étudiant coûte cher. Pour financer leurs études supérieures, certains jeunes n'ont d'autres choix que de demander un prêt étudiant . Cependant, pour y donner une suite favorable, les banques demandent une garantie. Bien souvent, un parent ou un proche de l'étudiant se porte alors garant. Il existe néanmoins une autre alternative qui peut permettre d'obtenir un crédit d'un montant pouvant atteindre les 20 000 euros sans avoir de garant. Les explications.

La garantie de la Banque publique d'investissement, une alternative pour décrocher son prêt étudiant

Le passage dans l'enseignement supérieur coûte cher, et les parents des étudiants ne sont pas toujours à même de faire face à ce coût, en particulier lorsque leur enfant part dans une autre ville, où il faudra régler un loyer et des frais liés aux transports. Pour financer les dépenses liées à la scolarité de l'étudiant et à sa vie quotidienne, les banques ont développé un type de crédit bien particulier : le prêt étudiant.

En contrepartie de ce financement, les établissements bancaires exigent généralement une garantie. Le plus souvent, il s'agit pour un parent ou un proche de se porter garant. Autrement dit : en cas de défaut de paiement des mensualités de l'emprunt, ce sera à la personne garante d'en assumer la charge. Le garant doit donc être solvable aux yeux de la banque prêteuse. Lorsque cela n'est pas le cas ou qu'aucun proche ne peut se porter garant pour l'étudiant, il existe heureusement une autre alternative : la garantie de la Banque publique d'investissement (BPI ou Bpifrance).

A lire aussi: Prêt étudiant : se passer de garant, c'est possible grâce au prêt garanti par l'Etat

Comment obtenir un prêt étudiant avec la garantie de Bpifrance?

Bpifrance peut se porter garante de l'étudiant en lieu et place de l'un de ses proches ou d'un membre de sa famille. Pour cela, il suffit d'effectuer de solliciter un prêt étudiant auprès d'une banque partenaire du dispositif mis en place par la Banque publique d'investissement. Le choix de la banque peut également s'effectuer par l'intermédiaire de la plateforme tokens qui recense les établissements bancaires qui sont partenaires de la BPI.

Une fois le crédit étudiant sollicité, la banque en détermine les conditions, et notamment le taux d'intérêt du futur financement. Lorsque l'établissement accepte le dossier de financement de l'étudiant, c'est lui qui se charge de demander à Bpifrance de mettre en place la garantie. Bertrand Fontaine, directeur de la garantie chez Bpifrance, résume l'intérêt du dispositif : "C'est un dispositif qui gagne à être encore plus connu, car il vient en aide à des étudiants qui ne pourraient peut-être pas bénéficier d'un prêt classique sinon".

Qui peut bénéficier de la garantie de la BPI ?

La particularité première du crédit étudiant est de proposer un différé partiel ou total de remboursement sur une longue période. Selon Bertrand Fontaine, ce différé "va de 2 ans à 10 ans maximum". Le directeur de la garantie chez Bpifrance ajoute qu'il "faut que l'étudiant soit âgé de moins de 28 ans et qu'il soit inscrit dans un établissement du supérieur en France". Par ailleurs, ce type d'emprunt peut permettre d'emprunter jusqu'à 20 000 euros.

Depuis 2008, année de création de ce dispositif, le nombre de financements garantis par la Banque publique d'investissement a fortement progressé. Jusqu'en 2018 et 2019, c'étaient environ 3 000 prêts étudiants qui étaient accordés avec le soutien de la BPI chaque année. En 2023, ce chiffre a atteint les 20 000, pour un montant moyen par dossier de financement de 13 000 euros. En 2024, Bpifrance espère atteindre les 21 000 dossiers accordés avec son appui.