Prêt étudiant : se passer de garant, c'est possible grâce au prêt garanti par l'Etat

Frais de scolarité, logement, transports… pour financer ses études supérieures, il est possible de souscrire un crédit étudiant, et ce même sans avoir de garant. Zoom sur le prêt étudiant garanti par l'Etat.

Afin de pouvoir payer ses études supérieures, il est parfois nécessaire de souscrire un prêt étudiant . Ce type d'emprunt a toutefois un inconvénient : les banques demandent la caution d'une personne tierce, très souvent un parent ou un membre de la famille. Mais il est aussi possible de solliciter un prêt étudiant garanti par l'Etat, permettant à ceux qui ne disposent pas d'un garant de pouvoir tout de même emprunter jusqu'à 20 000 euros.

L'Etat peut se porter garant d'un prêt étudiant avec BPI France

Lors de la souscription d'un crédit étudiant classique, les banques demandent à ce qu'un garant y soit associé. Son rôle ? Rassurer l'organisme prêteur puisqu'en cas de défaut de paiement de l'étudiant, la personne qui s'est portée caution est tenue de prendre le relais. Cependant, tous les jeunes qui entrent dans les études supérieures n'ont pas forcément dans leur entourage une personne pouvant prendre un tel engagement. C'est là que le prêt étudiant garanti par l'Etat rentre en jeu.

Par l'intermédiaire de BPI France, l'Etat se porte garant d'un crédit étudiant pouvant atteindre jusqu'à 20 000 euros. Ce type d'emprunt est en place depuis 2008 et permet chaque année à un grand nombre de jeunes de pouvoir financer leurs études ainsi que tous les frais qui y sont associés. En 2021, 16 000 crédits étudiants garantis par l'Etat avaient été ainsi accordés. Un chiffre qui avait doublé par rapport à 2020 ! Pour l'année 2022, ce sont déjà 4 800 emprunts de ce type qui avaient été accordés à la fin du mois de mai.

Comment obtenir un prêt étudiant garanti par l'Etat ?

Plusieurs conditions sont à respecter pour pouvoir prétendre à l'obtention d'un prêt étudiant garanti par l'Etat. En premier lieu, le montant de l'emprunt ne peut pas dépasser 20 000 euros, associé à un différé de remboursement partiel ou total sur une durée allant de 2 à 10 ans au maximum. Par ailleurs, le jeune qui sollicite ce financement doit être âgé de moins de 28 ans au moment de la demande. Il faut également qu'il soit de nationalité française ou d'un pays membre de l'Espace économique européen.

Seconde étape : se rendre chez un des organismes bancaires partenaires de BPI France. De nombreuses banques françaises sont ainsi mandatées par l'Etat pour commercialiser ces crédits étudiants garantis : le Crédit Mutuel, le CIC, la Banque Postale, la Caisse d'Epargne, la Société Générale, la Banque Populaire, le Crédit Agricole et la BFCPOI (Banque française commerciale Océan Indien qui est représentée à la Réunion et à Mayotte).

Pour obtenir un prêt étudiant garanti par l'Etat, le plus tôt est le mieux

Gladys Prouchandy, chargée de Développement Partenariat Banques et Appui Réseau pour BPI France, précise : "la banque décide par rapport à ses critères. Si elle accepte, nous faisons ensuite une délégation d'assurance". C'est également à la banque en question de décider du taux d'intérêt appliqué, qui peut ainsi différer d'un établissement prêteur à un autre. Il peut donc être pertinent de solliciter plusieurs propositions commerciales. Dans tous les cas, il est préférable de s'y prendre tôt. En effet, l'Etat accorde une enveloppe de financement à chaque banque, et lorsque celle-ci est épuisée, l'établissement ne peut plus accorder de nouveau prêt étudiant garanti par BPI France.

Auparavant, il fallait s'y prendre entre mai et août au plus tard pour espérer profiter de ce dispositif. Cependant, l'Etat a revu à la hausse les budgets accordés, avec environ 450 millions d'euros dédiés pour l'année 2022. "Le niveau des enveloppes attribuées à chaque partenaire bancaire est donc plus important, ce qui permet à un étudiant de solliciter un prêt de ce type du 1er janvier au 31 décembre" note Gladys Prouchandy. Mais il reste tout de même préférable d'en faire la demande au plus tôt pour être certain de pouvoir bénéficier de la garantie de l'Etat et avoir le temps de faire jouer la concurrence.