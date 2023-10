Près d’un milliard d'euros investi sur le marché immobilier logistique français au S1 2023

Au premier semestre 2023, les volumes d’investissements en immobilier logistique français ont approché le seuil symbolique du milliard d'euros – dont 472 millions d'euros au deuxième trimestre – selon l’expert immobilier JLL. Cela représente une baisse de 76% par rapport au 1 er semestre 2022 qui avait été exceptionnel, mais également un volume qui reste inférieur de 31% à la moyenne décennale. JLL estime qu’il s’agit du « moins bon résultat à la mi-année de ces 5 dernières années. »

Une part de marché de 16%

Malgré ces chiffres décevants pour le 1er semestre 2023, JLL note que l’immobilier logistique semble moins touché par la baisse d’activité que certains autres segments puisque sa part de marché atteint 16% sur la période en intégrant les locaux d’activités. Que ce soit en volume ou en nombre de transactions, la contraction du marché est notable : un peu moins d’un milliard d'euros (-76% sur un an) et 118 signatures (-26%) au S1 2023. Cependant, la baisse du nombre de transactions est moins spectaculaire que celle des volumes, ce qui se vérifie aussi par rapport à la moyenne quinquennale (106 opérations).

Les grandes transactions s’affichent en berne au 1er semestre 2023 puisque l’on observe seulement trois opérations d’un montant supérieur à 50 millions d'euros, contre 13 au cours de la même période de 2022. Dans le détail, il s’agit de :

la vente par Amundi d’un entrepôt à Châtres (77) pour 63 millions d'euros ;

l’acquisition par la SCPI Activimmo d’ Alderan d’un portefeuille logistique pour 61 millions d'euros (une partie du portefeuille « Big Deal » de 110 millions d'euros) auprès d’Etche/KKR ;

l’acquisition par La Française de la plate-forme logistique de Pont d’Ain (01) pour 59 millions d'euros.

Les taux de rendement logistiques se stabilisent à la fin du 1 er semestre 2023

« Après ce premier semestre mitigé, le marché industriel devrait mécaniquement se redresser durant la seconde partie de l’année compte-tenu des dossiers en cours de cession », estime Simon-Pierre Richard, directeur investissement logistique & industriel France chez JLL. « Cette reprise sera notamment illustrée par le retour des opérations sous forme de portefeuilles et de taille plus conséquente . Les investisseurs continuent d’afficher leur forte conviction pour les actifs industriels, un marché où les acteurs semblent s’accorder sur les prix », complète-t-il.

JLL observe que le marché de l’immobilier logistique français est dominé par les investisseurs domestiques qui ont une part de marché écrasante de 74% : « Les fonds internationaux, à l’origine de plusieurs transactions supérieures à 10 millions d'euros, comptent pour 16% des engagements tandis que les investisseurs nord-américains (USA & Canada) sont à l’origine de 10% de l’activité », estime l’expert immobilier.

Un autre élément vient rassurer quant à l’évolution prévisible du marché au cours du second semestre. En effet, il semble que les taux de rendement des actifs du segment logistique se sont « temporairement stabilisés à la fin du second trimestre 2023 » , ce qui n’est pas le cas sur d’autres secteurs immobiliers. Ainsi, le taux « prime » logistique s’affiche à 4,25% et celui des locaux d’activités à 5,25%.