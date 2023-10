Pouvoir d'achat : à qui sera réservée la nouvelle prime carburant de 100 euros ?

(Crédits photo: © Milan - stock.adobe.com)

Près de 2 euros le litre : le prix du carburant a atteint des sommets au cours des dernières semaines. Afin d'aider les Français à y faire face, l'exécutif a annoncé une nouvelle aide de 100 euros, sous conditions.

L'inflation touche tous les domaines, et pas seulement celui de l'alimentation. Les Français doivent aussi payer de plus en plus cher pour faire le plein de leur voiture, que celle-ci roule au sans-plomb ou au gasoil. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a annoncé le dimanche 24 septembre la mise en place d'une nouvelle aide. De quoi donner un coup de pouce aux automobilistes, grâce à une prime carburant de 100 euros . Qui pourra en profiter ? Voici les conditions à remplir.

Une nouvelle prime carburant annoncée par le gouvernement pour 2024

Avec des prix flirtant avec les 2 euros par litre, le moment du passage à la pompe est de plus en plus douloureux pour les Français. Sur fond d'inflation et de mécontentement, Emmanuel Macron a annoncé le dimanche 24 septembre qu'une nouvelle aide allait venir soulager le portefeuille des automobilistes à compter de 2024. Une indemnité qui pourra atteindre "100 euros par voiture et par an", selon les propos du chef de l'Etat.

Le principe de la prime carburant n'est pas nouveau, puisqu'un dispositif semblable avait déjà été mis en place en début d'année 2023, toujours dans un même objectif : limiter les effets de la hausse des prix sur le budget des automobilistes. Avec un versement de 100 euros, le gain en termes de pouvoir d'achat est, selon Bercy, équivalent à 20 centimes par litre pendant une période de 6 mois, pour une personne qui parcoure 12 200 kilomètres par an avec une voiture consommant 6,5 litres aux 100 en moyenne.

Quelles seront les conditions de versement de la nouvelle prime carburant ?

Les conditions d'octroi de la nouvelle indemnité carburant de 100 euros devraient être proches de celles posées dès 2023. En effet, la vocation de la prime carburant n'est pas d'être versée à tous, mais de permettre aux plus modestes de faire face à la hausse du prix de l'essence et du diesel. Le chef de l'Etat a ainsi confirmé que cette aide serait réservée à la moitié des Français qui gagnent le moins. En 2023, par exemple, une personne seule devait gagner moins de 1 314 euros nets par mois pour profiter de la prime carburant.

Par ailleurs, seuls les actifs, les "travailleurs" qui "ont besoin de rouler", pourront toucher les 100 euros d'aide, comme l'a précisé le gouvernement. Les personnes au chômage et qui ont besoin de se déplacer, par exemple pour une formation ou un entretien d'embauche, peuvent quant à eux s'orienter sur une aide spécifique de 0,23 euro par km, octroyée sous certaines conditions. Les étudiants et les retraités, en revanche, sont exclus de la prime carburant version 2024.

Le mode d'emploi probable pour demander l'indemnité carburant de 100 euros

La future prime carburant annoncée par Emmanuel Macron devrait entrer en vigueur en début d'année 2024. Il faudra donc patienter encore quelques mois avant de pouvoir la demander, si l'on fait partie de l'un des 5 millions de foyers éligibles. Il est probable que les formalités à réaliser pour pouvoir toucher cette indemnité soient proches de celles de 2023, auquel cas les particuliers devront effectuer leur demande sur le site impots.gouv.fr.

Sur le formulaire spécifique, certaines informations devaient alors figurer, à commencer par son numéro fiscal et la plaque d'immatriculation de son véhicule. Voitures et deux roues étaient alors éligibles, et ce peu importe le mode d'alimentation : sans-plomb, gasoil, et même électrique ou hybride. Il fallait également remplir une déclaration sur l'honneur précisant que le demandeur avait besoin de son véhicule pour aller travailler, avant de recevoir, une dizaine de jours plus tard, la prime de 100 euros.