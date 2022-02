Hausse des prix à la pompe : le bioéthanol séduit

L’augmentation des prix des carburants pousse de plus en plus de conducteurs à privilégier le bioéthanol, aussi appelé super éthanol ou E85. Une alternative qui permet de faire des économies, tout en préservant l’environnement.

Hausse des prix à la pompe, le bioéthanol séduitiStock-Scharfsinn86

Qu’est-ce que le bioéthanol ?

Le bioéthanol est un carburant d’origine végétale, composé d’éthanol, fabriqué à partir de betteraves ou de céréales comme le maïs ou le blé. Il est ensuite couplé à de l’essence sans plomb 95. Cette énergie renouvelable a été introduite sur le marché français en 2007. Elle permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de faire des économies.

Un prix réduit et une alternative écologique

L'argument financier est sans doute le plus impactant puisqu’un litre de bioéthanol coûte en moyenne 0,75 euro, contre 1,68 pour l’essence sans plomb (SP95-E10). Un prix attractif qui permet au E85 d’augmenter ses ventes de 33% entre 2020 et 2021. Mais malgré cette forte hausse, l’essence traditionnelle reste loin en tête, le SP95-E10 représentant 51% du marché, contre 4% pour le bioéthanol. Privilégier ce carburant végétal permet de réduire de moitié ses émissions de CO2. Deux arguments qui poussent de plus en plus d’automobilistes à choisir cette option moins polluante et plus économique.

Comment rouler au bioéthanol ?

Pour rouler au bioéthanol, les conducteurs ont deux options. Ils peuvent acheter directement un véhicule équipé, ou installer un boîtier dédié sur leur véhicule. Ford est actuellement le seul constructeur automobile à fabriquer des voitures compatibles au bioéthanol. Actuellement, 65% de ses ventes concernent des véhicules flexfuel. Cette technologie, mise au point dans les années 1970, permet de carburer au E85 ou à l’essence, grâce à un moteur qui détecte la nature du carburant et ajuste donc automatiquement son fonctionnement. Et pour obtenir ce même résultat, il est possible d’installer un boîtier électronique spécial, sous le capot du véhicule. Ce boîtier permet au moteur d’injecter la bonne quantité de carburant, en fonction de la proportion d’éthanol présente dans le réservoir. Différentes entreprises commercialisent ces boîtiers, comme FlexFuel Company ou Biomotors. Toutes deux ont enregistré une forte hausse de leur vente en fin d’année 2021. Au total, près de 30 000 boîtiers ont été installés l’année dernière. Ce qui est le double comparé à l’année précédente. Un boîtier coûte environ 700 euros, et il peut être installé en une demi-journée chez un garagiste.

Des stations-service supplémentaires

Mais pour pouvoir rouler au bioéthanol, encore faut-il s’en procurer facilement. Et compte tenu de son succès récent, les stations-services se mettent aussi au diapason. En 2021, 420 stations supplémentaires ont accueilli le bioéthanol, pour un total de 2725 stations-service dans l’ensemble du pays. Ce qui représente environ 30% des stations en France. Total a annoncé sa décision d’ouvrir 30 pompes supplémentaires en 2022. Une initiative soutenue par le gouvernement : « Le succès de l’E-85 réside dans le fait qu’il offre une alternative à la fois économique (du fait de la fiscalité réduite) et écologique à l’automobiliste », avait indiqué Julien Denormandie, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. « En contribuant à la décarbonation du secteur des transports, il constitue une belle illustration de la bioéconomie. » avait-il précisé.