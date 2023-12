Pourquoi les fonds en euros des produits d’épargne retraite surperforment ceux de l’assurance vie ?

(Crédits photo: 123RF)

Selon une analyse du site Good Value for Money, spécialisé sur les assurances de personnes et les placements financiers, les fonds en euros de régimes de retraite (dont les PER Individuels) surperforment les fonds en euros des contrats d'assurance vie de + 0,6 % par an. Explications.

Le site Good Value for Money, spécialisé sur les assurances de personnes et les placements financiers, vient de publier une analyse portant sur 110 fonds en euros du marché. Il en ressort qu'en 2022, les détenteurs d'une assurance vie ont perçu en moyenne un rendement de 1,92 % sur leur fonds en euros, net de frais. La performance financière brute des actifs qui composent ces fonds en euros classiques est de 2,24 %. De leur côté, les fonds en euros de régimes de retraite (dont les PER individuels) enregistrent une performance financière brute de 3,10 %. Sur les 5 dernières années (période 2018-2022), ces fonds ont rapporté en moyenne 0,57 % de plus par an que les fonds en euros classiques.

Des écarts de performance qui s'expliquent par la composition des fonds en euros

Cet écart de performance financière dans la durée s'explique par la composition de ces fonds.

En effet, les fonds en euros classiques de l'assurance vie sont essentiellement composés d'obligations (76,5%) de bonne qualité (note moyenne des portefeuille obligataire : A+). Les fonds en euros de régimes de retraite comportent une part moins importante de d'obligations (69,5 %) et ce portefeuille obligataire est de moins bonne qualité (note moyenne A). Pour rappel, plus le rating est élevé et moindre est la performance financière.

Les fonds en euros de régimes de retraite sont également plus diversifiés que les fonds euros de l'assurance vie, leur permettant de dynamiser la performance. En effet, ils sont composés d'une part plus importante d'actifs immobiliers (8,3 % contre 6,7%) et d'actions (17,6 % contre 9,2%).

Pourquoi les compositions des fonds sont-elles différentes ?

Contrairement à l'assurance vie, l'épargne placée sur les contrats d'épargne retraite (tels que le PER) est bloquée jusqu'à la retraite et les cas de sortie sont très limités (cas de déblocage anticipés prévu par la loi). Ces contrats bénéficient donc d'une plus grande durée de placement, ce qui autorise une prise de risque et donc une diversification plus importante des actifs.

De plus, l'année 2022 a été marquée par la création de nombreux fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS). Le FRPS est une entité dédiée à la gestion des contrats retraite d'une compagnie et bénéficie d'un cadre règlementaire adapté à la durée longue des investissements inhérente aux contrats de retraite. En effet, le FRPS permet aux assureurs de bénéficier d'exigences en marge de solvabilité moindres en raison d'un engagement de long terme en vue de la retraite.