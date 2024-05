Pourquoi les délais de vente immobilière s’allongent

État du logement, note au DPE, difficulté d’accès au crédit immobilier: ces facteurs pèsent sur le flux des transactions immobilières.

Il faut en moyenne 77 jours pour vendre son bien immobilier

Les biens immobiliers mettent plus longtemps à se vendre qu’auparavant. D’après le baromètre MeilleursAgents de mars 2024, le délai de vente moyen dans les 11 plus grandes villes françaises s’élève à 77 jours, contre 59 jours à la même période un an plus tôt. Cela représente un écart de près de 3 semaines.

Montpellier détient le record du délai de vente le plus long avec 90 jours, soit 3 mois. Pour toutes les villes suivantes, le délai d’attente est supérieur à 2 mois:

- Montpellier: 90 jours, +19 jours,

- Toulouse: 86 jours, +23 jours,

- Bordeaux: 85 jours, +19 jours,

- Nantes: 83 jours, +21 jours,

- Nice: 81 jours, +18 jours,

- Lyon: 79 jours, +20 jours,

- Marseille: 76 jours, +18 jours,

- Rennes: 74 jours, +25 jours,

- Paris: 73 jours, +11 jours,

- Lille: 62 jours, +14 jours,

- Strasbourg: 60 jours, +13 jours.

Marché immobilier: un rapport de force entre acheteurs et vendeurs

La principale raison de l’allongement des délais de ventes immobilières est l’augmentation des taux d’intérêt. Elle réduit le pouvoir d’achat immobilier des ménages et complique l’accès à l’emprunt. En conséquence, les acheteurs potentiels tentent de négocier les prix de vente. Ceux-ci ont peu baissé par rapport aux niveaux record atteints lorsque les taux d’intérêt étaient au plus bas. Selon les chiffres de MeilleursAgents, 7 biens sur 10 font l’objet d’une négociation dans les grandes villes. De leur côté, les vendeurs rechignent à accepter les conditions de marché actuelles. Certains préfèrent attendre une conjoncture plus favorable plutôt que de «brader» leur appartement ou leur maison. Ce décalage entre les prix élevés et la baisse du pouvoir d’achat immobilier des candidats à l’accession entraîne un allongement significatif des délais de vente.

Les facteurs influant sur les délais de ventes immobilières

De nombreux facteurs ont une influence sur le délai de vente d’un bien immobilier:

La localisation : La situation géographique est un élément central en matière de vente immobilière. Les acquéreurs accordent beaucoup d’importance à des critères comme la proximité des écoles et des commerces, l’accès aux transports ou les éventuelles nuisances sonores liées à la présence d’un axe routier ou d’un aéroport.

Le prix de vente : Un bien estimé à sa juste valeur trouve preneur plus rapidement qu’un logement surévalué par rapport aux prix du marché.

L’état de l’appartement ou de la maison : Pour raccourcir le délai de vente, vous pouvez réaliser des travaux de rénovation, d’aménagement ou d’embellissement de votre bien. Il est important que les visiteurs puissent se projeter facilement. Pour cela, appliquez les concepts du home staging en désencombrant et en dépersonnalisant votre logement.

La performance énergétique : Il s’agit désormais d’un critère déterminant pour les acquéreurs . Ces derniers scrutent attentivement le Diagnostic de performance énergétique (DPE). Celui-ci classe les logements selon leur consommation d’énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre. De plus en plus d’acheteurs refusent de visiter des biens mal notés. Bon nombre d’entre eux considèrent un mauvais DPE comme un levier de négociation. Dans un contexte immobilier où l’offre est plus forte que la demande, et où les acquéreurs cherchent à négocier, ce critère peut avoir une incidence directe sur le délai de vente d’un bien immobilier.

Ces villes où les prix de l’immobilier sont en recul

Les prix de l’immobilier se stabilisent. Selon MeilleursAgents, ils ont baissé de 0,1% en moyenne au mois de février, après une baisse de 0,1% en janvier et 0,3% en décembre 2023. Parmi les villes où prix reculent, citons Bordeaux (-0,9% entre le 1er février et le 1er mars), Strasbourg et Toulouse (-0,8%) et Marseille (-0,5%). La capitale affiche un recul de 0,7 % en février. En un an, les biens parisiens ont perdu 6,6% de leur valeur, en moyenne.