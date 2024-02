Valeur verte: un argument de vente pour votre logement

Vendre un logement au mauvais DPE s’accompagne souvent d’une moins-value, variable selon votre région. ( crédit photo : Shutterstock )

La «valeur verte», un critère devenu essentiel pour les acheteurs en immobilier

Le critère de la performance énergétique d’un logement est devenu primordial pour les acquéreurs, au même titre que l’emplacement ou la superficie du bien. Selon une étude réalisée par Opinionway pour SeLoger en 2023, 90% des candidats à l’achat souhaitent visiter seulement les biens possédant un Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) favorable. Ils étaient 50% en 2020. Ainsi, l’efficacité énergétique est au cœur des attentions. Elle impacte les factures de gaz et d’ électricité mais également le confort des occupants. Cette préoccupation a une influence sur le prix de vente des biens immobiliers.

L’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) définit la valeur verte comme «la valeur nette additionnelle d’un bien immobilier, dégagée grâce à une meilleure performance environnementale». Selon Notaires de France, il s’agit de «la valeur engendrée par une meilleure performance énergétique et environnementale d’un bien immobilier, par rapport à un autre». Ainsi, plus un logement est économe en énergie, plus sa valeur vénale est élevée. À l’inverse, un logement énergivore subit une «décote brune». Selon l’étude Opinionway, 40% des acheteurs considèrent un mauvais DPE comme un levier de négociation. En parallèle, 79% des vendeurs de résidence principale et 57% des vendeurs d’investissement locatif se disent prêts à baisser leur prix à cause du mauvais DPE de leur bien immobilier.

Bonne performance énergétique = plus-value immobilière?

La dernière étude annuelle des Notaires de France sur la «valeur verte» donne un aperçu de la plus-value possible pour la vente de votre logement peu gourmand en énergie. Elle analyse les prix de vente des logements anciens pour l’année 2022. En résidence individuelle ou collective, la valeur d’un bien immobilier bénéficiant d’une étiquette énergétique A ou B est plus élevée. Toutefois, on observe des écarts importants selon les régions.

Ainsi, l’étude compare le prix de vente d’un appartement ancien classé A ou B avec celui d’un appartement possédant les mêmes caractéristiques classé D. La plus-value pour le premier s’élève à:

- +7% en région Provence Alpes Côte d’Azur et dans les Pays de la Loire,

- +8% en Auvergne Rhône-Alpes et dans les Hauts de France,

- +10% en Nouvelle Aquitaine, Centre Val de Loire et Bretagne,

- +16% en Bourgogne Franche-Comté,

- +17% en Occitanie et dans le Grand Est,

- +20% en Normandie.

La «valeur verte» est moins élevée en Île-de-France que dans le reste du territoire. Cela tient principalement à la tension de ce marché immobilier. L’efficience énergétique est sans impact sur les prix parisiens.

Du côté des maisons individuelles, la valeur verte s’échelonne de +4% à +15%:

- En Île-de-France elle est la plus faible, avec +4% pour la Grande couronne, et +5% pour la Petite couronne,

- Elle est légèrement supérieure en Auvergne Rhône-Alpes (+6%),

- +9% en PACA, Normandie et Hauts-de-France,

- +10% dans les Pays de la Loire,

- +11% en Bretagne et Centre-Val de Loire,

- +12% en Nouvelle Aquitaine,

- +14% en Bourgogne Franche-Comté,

- Jusqu’à 15% en Occitanie et dans le Grand Est.

Pour mieux mesurer la «valeur verte» et la «décote brune» des habitations, la plateforme d’annonces immobilières GoFlint a lancé la Vigie. C’est un baromètre des prix de vente par DPE. Les résultats sont issus de la comparaison de plus de 4 millions d’annonces immobilières, auprès de 2000 sources différentes et représentant 650.000 propriétés uniques, répertoriées entre le 1er juillet et le 30 septembre 2023. Au niveau national, le prix moyen au mètre carré d’une maison classée F ou G est de 2158 euros. Celui d’un appartement est de 4.878 euros. Le prix moyen au mètre carré d’une maison classée A ou B s’élève à 3247 euros et 5032 euros pour un appartement. Cet outil est actualisé chaque trimestre, et mis à disposition gratuitement.