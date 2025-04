Investissement locatif : quelles villes cibler pour un apport minimum et un bien qui s'autofinance ?

Châlons-en-Champagne (Marne) apparaît comme la ville idéale pour un investissement locatif particulièrement rentable. (illustration) (nattanan23 / Pixabay)

Bonne nouvelle pour les investisseurs immobiliers : après plusieurs années difficiles, le contexte semble devenir peu à peu plus favorable. En France, la rentabilité brute atteint en ce début d'année 5,2% en moyenne contre 4,6% en juillet 2022, selon une étude menée par la plateforme spécialisée Se Loger et relayée par BFM Immo . A Paris, elle s'élève à 4,1% en moyenne contre 3,3% en 2022.

Cette tendance s'explique en grande partie « par le report de la demande d’achat vers la location » , explique Se Loger. La flambée des taux d'intérêt a en effet exclu de nombreux ménages du marché du crédit. Résultat : la demande est forte sur le marché locatif, notamment dans les grandes villes, et les loyers augmentent.

Un autofinancement total sans apport initial

Mais pour réussir votre investissement, le choix de la localité est crucial. La plateforme a ainsi réalisé un classement des villes de plus de 30 000 habitants où il est possible d'acheter un T2 de 40 m² sans apport initial tout en fixant un loyer qui couvre la mensualité du crédit et les frais annexes. Autrement dit, dans ces communes, avec un loyer net de charges qui couvre les mensualités de crédit, vous n'aurez qu'à assumer le minimum sur vos fonds propres : la valeur des frais de notaires et d’agence.

Châlons-en-Champagne (Marne) arrive ainsi en tête. Dans cette ville, un logement de 40 m² coûte en moyenne 66 752 euros en moyenne (frais inclus), de quoi vous assurer un autofinancement complet avec le loyer. C'est aussi le cas à Limoges (8,4% de rentabilité brute), à Évry (7,6 %), à Niort (7,2%) ou encore Poitiers.