Quelles aides pouvez-vous obtenir pour changer vos fenêtres en 2025 ?

Pour améliorer l'isolation d'un logement, le changement des fenêtres est une étape incontournable. (illustration) (Pexels / Isabelle Dupont)

Changer ses fenêtres peut considérablement améliorer le confort thermique d’un logement, mais il s’agit d’un investissement qui reste coûteux. Il faut compter entre 500 et 900 euros par menuiserie, indique SeLoger . En 2025, plusieurs aides publiques permettent de réduire la facture, à condition de remplir les différents critères pour être éligible.

MaPrimeRénov' : l’aide phare pour changer ses fenêtres

MaPrimeRénov' demeure la principale aide à activer quand on veut remplacer ses fenêtres simple vitrage par du double ou triple vitrage performant. Elle ne concerne que les logements de plus de 15 ans occupés en résidence principale. Le montant débloqué dépend des revenus du demandeur et du nombre de fenêtres à remplacer. Il peut aller jusqu’à 100 euros par fenêtre. La demande doit être déposée sur le site MaPrimeRénov’ avant la signature du devis, insiste SeLoger .

Prime CEE : une aide versée par les fournisseurs d’énergie

Vous pouvez aussi vous tourner vers les Certificats d’économie d’énergie (CEE). Cette aide est versée par les fournisseurs d’énergie comme Engie, EDF ou TotalEnergies. Elle peut atteindre 5 000 euros, indique Engie. Près de 200 types de travaux différents sont éligibles dont le remplacement des fenêtres. Il n’y a pas de conditions de revenus mais le montant est lié à la nature des travaux, la zone géographique et la surface remplacée.

Eco-PTZ et TVA réduite : deux leviers à ne pas négliger

Engager des travaux de rénovation peut nécessiter de contracter un prêt. L’éco-PTZ permet de bénéficier d’un taux à 0 % pour un montant maximal de 7 000 euros (30 000 euros pour un ensemble de travaux). La construction du logement doit dater d'au moins deux ans et il doit d'agir de votre résidence principale.

Enfin, lors d'un changement de fenêtres, vous pouvez bénéficier d'une TVA réduite à 5,5 % à condition d'avoir recours à un professionnel RGE (reconnu garant de l’environnement).



Toutes ces aides sont cumulables. Seloger a ainsi calculé les aides obtenues pour installer sept fenêtres PVC pour un coût initial de 6 000 euros. Avec MaPrimeRénov’, c’est une aide de 700 euros. La prime CEE apporte 400 euros. La TVA réduite permet de gagner 270 euros et l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) peut permettre d’éviter un crédit à la consommation. La note finale est de 4 630 euros, soit un gain de 1 370 euros.