Pourquoi le livret A est encore une enveloppe incontournable en 2024 ?

Le livret A a connu en 2023 une année record. Selon les chiffres de la Caisse des dépôts et consignations, la collecte sur les 11 premiers mois de 2023 s'élève à 26,68 milliards d'euros. À fin novembre 2023, l'encours sur le placement star de l'épargne réglementée dépassait les 402 milliards d'euros. C'est dire le succès du livret A !

Alors que son taux gelé à 3 % jusqu'au 1er février 2025 suscite bien des débats en ce début d'année, le livret A restera malgré tout selon nous un placement incontournable en 2024. Découvrez dans cet article trois raisons qui expliquent que ce placement à capital garanti a encore de beaux jours devant lui.

Un livret A gelé à 3 %

Le livret A a vu en 2023 son taux gelé à 3 % jusqu'au 31 janvier 2025. Cela signifie que son taux n'évoluera pas, à la hausse comme à la baisse. En janvier 2024, la mesure est défavorable aux épargnants. En effet, si la formule de calcul avait été appliquée normalement, le taux du livret A aurait été revalorisé début 2024, et fixé à 3,9 %. Toutefois, si le rendement réel du livret A s'est avéré négatif en 2023 compte tenu de l'inflation, il devrait être positif en 2024. En effet, l'inflation est attendue à 2,5 % par la Banque de France pour cette année, ce qui signifie que le rendement réel du livret A devrait être positif de 0,5 point en 2024, situation inédite depuis 2020.

Le livret A devrait donc en 2024 dégager un rendement réel positif ajusté à l'inflation. Il devrait aussi conserver cette année sa place de placement à capital garanti le plus rémunérateur.

Des livrets boostés qui ne font pas mieux sur un an en tenant compte de la fiscalité

Les livrets boostés, ou super livrets, proposent parfois des taux bien supérieurs à celui du livret A, mais sur un faible laps de temps, avant de revenir à des taux beaucoup plus classiques. En réalité, le taux de rendement sur la première année peine souvent à dépasser la barre des 3 %. Les meilleurs super livrets y parviennent tout de même, affichant sur un an des taux de 3,33 % ou 3,25 % par exemple. Mais ces taux avantageux ne sont valables que sur un an puisque les taux boostés sont appliqués quelques mois seulement et réservés aux nouveaux clients qui ouvrent un livret pour la première fois.

Et surtout, ces taux sont but d'impôt. Vous devrez ensuite vous acquitter de la fiscalité en vigueur sur les gains de ces placements, soit une flat tax à 30 % ou l'impôt au barème de l'impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux si cela est plus avantageux pour vous. En prenant en compte la fiscalité, les livrets boostés ne peuvent rivaliser avec le livret A.

Un fonds euros qui peine à combler le retard

Le fonds euros de l'assurance-vie , lui aussi garanti en capital est un placement sans risque qui peut concurrencer le livret A. Il est principalement composé d'obligations et bénéficie du retour des obligations opéré en 2023. De plus, les assureurs, pour concurrencer le placement star de l'épargne réglementée, ont pioché dans leurs réserves pour doper la performance du fonds euros. Et le résultat ne s'est pas fait attendre : en 2022, pour la première fois depuis plus de 20 ans, le rendement du fonds euros a progressé pour se hisser à 1,8 % en moyenne. Et la hausse se poursuit en 2023 avec un rendement moyen du fonds euros attendu aux alentours de 2,50 % à 2,80 %. Attention : seuls les meilleurs fonds euros seront à même de servir un rendement se rapprochant de celui du livret A, voire très légèrement supérieur à 3 %. Et comme c'est le cas pour les livrets boostés, les fonds euros de l'assurance vie sont eux aussi fiscalisés. L'épargnant devra s'acquitter de la flat tax à 30 % ou l'impôt au barème de l'impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux si cela est plus avantageux pour lui. Notons tout de même qu'au-delà de 8 ans de détention du contrat et à condition que l'encours tous contrats confonds n'excède pas 150 000 euros pour une personne seule et 300 000 euros pour un couple, la taxation des gains sera réduite à 24,7 %. Là encore, cela signifie que net d'impôt, le fonds euros ne peut rivaliser avec le livret A qui reste le placement à capital garanti le plus rémunérateur (hors LEP sous conditions de ressources).

Le seul gros défaut du livret A, c'est son plafond relativement restreint, de 22 950 euros. Il est toutefois possible, lorsque l'on a rempli son livret A, de se tourner vers le LDDS aux caractéristiques similaires et dont le plafond s'élève à 12 000 euros. Il faudra ensuite se tourner vers les livrets boostés et le fonds euros de l'assurance-vie. Mais ces enveloppes ne devraient être envisagées que si le livret A ne suffit pas à conserver l'ensemble des sommes nécessaires à la constitution de son épargne de précaution à au financement de ses projets court terme.