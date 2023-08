Livrets réglementés versus livrets bancaires classiques : le match !

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le récent maintien du taux du livret a à 3 % ainsi que la baisse du LEP à 6 % a suscité bien des commentaires venant de la presse spécialisée, mais n'a pas semblé entamer la confiance des Français dans les livrets. Il faut dire que les livrets bancaires sont particulièrement appréciés des particuliers. Mais faut-il préférer les livrets de l'épargne réglementée ou bien les livrets bancaires classiques

Découvrez dans notre comparatif livrets réglementés versus livrets bancaires classiques les avantages et limites de chacun de ces livrets bancaires. Un match en cinq manches qui vous aidera à choisir votre support d'épargne !

Le taux : avantage aux livrets réglementés

Le taux d'intérêt du livret constitue bien sûr le principal élément à examiner pour juger de l'attractivité d'un livret bancaire. Les taux des livrets réglementée sont généralement bien supérieur à ceux des livrets fiscalisés. Ainsi, le taux du livret A est à 3 % depuis le 1er février 2023, tout comme celui du LDDS. Ces taux ont été maintenus le 1er août 2023. Le livret d'épargne populaire a lui vu son taux passer de 6,1 % depuis le 1er février 2023, à 6 % à compter du 1er août 2023.

Du côté des livrets fiscalisés , les taux sont bien moins intéressants. Les meilleurs livrets bancaires affichent des taux oscillant autour de 2 % avec des taux boostés pendant une courte période, allant jusqu'à 3 % ou 4 %, sans toutefois que le taux sur une année complète n'excède 2,50 %.

L'avantage est donc clairement aux livrets de l'épargne réglementée, à savoir le livret A, le LDDS et le LEP.

La fiscalité : avantage aux livrets réglementés

En ce qui concerne la fiscalité, les livrets de l'épargne réglementée sont exonérés d'impôt sur les plus-values et de prélèvements sociaux. Cela signifie qu'ils ne sont aucunement taxés.

En revanche, les livrets bancaires classiques sont taxés, soit à la flat taxe à 30 %, soit au barème de l'impôt sur le revenu, + 17, 2 % de prélèvements sociaux si cela est plus avantageux pour vous. Rappelons aussi qu'une dispense de prélèvement est possible, à condition que le revenu fiscal de référence ne dépasse pas un certain seuil.

La fiscalité pesant sur la performance, il s'agit là d'un véritable avantage pour le livret A, le LDDS et le LEP.

Le plafond : avantage aux livrets classiques

On s'intéressera maintenant au plafond des livrets bancaires. Les livrets de l'épargne réglementée possèdent tous un plafond plus ou moins élevé. Ainsi, le plafond du livret A est fixé à 22 950 €. Le plafond du LEP est fixé à 10 000 € depuis le 1er août 2023 contre 7 700 euros auparavant. Enfin, le LDDS comporte un plafond de 12 000 €.

Du côté des livrets bancaires fiscalisés, les plafonds sont bien plus élevés, souvent de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plusieurs centaines de milliers d'euros, certains affichent même des plafonds de plusieurs millions d'euros, ou bien ne comportent tout simplement pas de plafonds.

Les livrets bancaires classiques sont donc tout indiqués pour conserver des sommes très importantes sur des placements à capital garanti. Avantage donc pour les livrets épargne classiques.

Accessibilité : avantage aux livrets classiques

Les livrets de l'épargne réglementée, à savoir le livret A le livret de développement durable et solidaire ainsi que le livret d'épargne populaire, sont disponibles dans toutes les banques traditionnelles. Un certain nombre de banque en ligne proposent également ce type de produit.

Les livrets de l'épargne réglementé ne font pas partie de l'offre des néobanques. Les livrets bancaires classiques sont proposés par toutes les banques traditionnelles et l'ensemble des banques en ligne. Certaines néobanques proposent même un livret bancaire maison.

Avantage donc aux livrets bancaires classiques en termes d'accessibilité.

Liquidité, sécurité : match nul

Les livrets bancaires, qu'il s'agisse de livrets classiques ou de l'épargne réglementée, sont des placements à capital garanti, c'est-à-dire qu'ils ne comportent pas de risque en capital. L'épargnant est sûr de retrouver intacts les fonds déposés sur ces livrets. Ce sont également des placements très liquides. Cela signifie que l'épargnant peut à tout moment retirer les sommes détenues sur ces enveloppes en effectuant un virement vers son compte courant.

Les livrets réglementés devraient être préférés aux livrets fiscalisés pour conserver son fond d'urgence et épargner en vue de financer ses projets court terme ne nécessitant pas de trop gros montants.

En revanche, si vous devez placer sur un laps de temps relativement court une somme importante, les livrets fiscalisés pourront être envisager.