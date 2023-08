Pour se loger à Manhattan, il faut payer un loyer record de 5000 euros par mois

À Manhattan, les loyers atteignent des sommets: ils sont en hausse de 30% par rapport à 2019.

C’est un nouveau record. Le loyer moyen à Manhattan, un célèbre quartier de New York , bondit de 30% par rapport à 2019, et de 9% en comparaison à l’an dernier, atteignant désormais les 5588 dollars par mois, soit un peu plus de 5000 euros. C’est la quatrième fois en 5 mois que les loyers battent un record. Le loyer médian est quant à lui de 4400 dollars par mois (environ 3900 euros).

Cette augmentation des loyers n’épargne aucun bien, studio comme deux, trois ou quatre pièces. Les appartements les plus grands et les plus chers ont cependant connu la plus forte augmentation de prix depuis la pandémie. Alors que les prix des loyers des studios ont augmenté de 19 %, les prix de location moyen d’un 4 pièces ont augmenté de plus de 36 % , selon CNBC, la chaîne de télévision américaine, qui s’appuie sur le rapport de la société d’évaluation et de recherche Miller Samuel. La flambée des loyers dépasse les prévisions des économistes, la population ayant diminué entre juin 2020 et juin 2022 (-400.000 personnes) et les bureaux demeurant à moitié vide en raison du télétravail.

La hausse des taux en cause

Comment expliquer cette hausse des loyers? La pénurie de logements en vente , en raison de la hausse des taux d’intérêt, a notamment contraint des acheteurs potentiels à rester locataires. Le nombre de logements à louer se raréfie. De plus, la rénovation d’appartements en mauvais état ne serait pas rentable selon des propriétaires interviewés par CNBC, des lois en vigueur limitant l’augmentation des loyers.

Enfin, de jeunes travailleurs sont arrivés en masse depuis la fin de la crise sanitaire, augmentant la demande et diminuant l’offre. Le mois d’août connaît généralement un pic, les familles cherchant à déménager avant le début de l’année scolaire. « Il semble que les loyers soient probablement proches du point de basculement », assure toutefois Jonathan Miller, PDG de Miller Samuel.