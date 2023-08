Pour la rentrée, les distributeurs font un nouvel effort et multiplient les baisses de prix

En pleine bataille avec les industriels, la grande distribution montre patte blanche aux consommateurs et tente de diminuer ses prix dans les rayons.

En cette rentrée, les clients font grise mine dans les supermarchés . Malgré un ralentissement de l’inflation et des tarifs en baisse sur certaines matières premières, les prix peinent à diminuer dans les rayons. La faute aux industriels, qui traînent à répercuter ces baisses sur leurs produits. Pour éviter une envolée des prix et la désertion des consommateurs, la grande distribution multiplie ses efforts et rogne sur ses marges. Pour y voir plus clair, Le Figaro fait le point sur toutes les stratégies.

Certaines enseignes ont fait le choix de prolonger leur trimestre anti-inflation - initiative lancée par le gouvernement en mars dernier - comme Système U. Les magasins du groupe vont donc continuer de proposer 150 produits à prix coûtants jusqu’à la fin de l’année. Ces derniers « rencontrent un réel succès auprès des consommateurs et leurs ventes progressent de 30% », relève Système U dans l’un de ses communiqués.

En plus de cette mesure, le groupe précise également que « plus de 900 produits U sont en baisse depuis juin », en dehors des promotions traditionnelles. « En cette rentrée, les magasins U se positionnent une nouvelle fois aux côtés des consommateurs pour défendre leur pouvoir d’achat. Baisser les prix de centaines de produits est la mesure la plus efficace pour soutenir les ménages. Une mesure juste qui traduit la baisse des coûts de production que nous constatons », relève Dominique Schelcher, président-directeur général de Système U.

Carrefour adopte, lui aussi, une stratégie similaire avec une troisième vague de baisse des prix. Depuis lundi, le groupe a ainsi réduit les prix de 500 produits dont 300 de marques nationales, 100 de marques propres alimentaires et 100 références non alimentaires. En tout, depuis le mois de mai, ce sont « 1100 produits » dont le prix a baissé, souligne l’entreprise au Figaro . Parmi eux, se trouve par exemple un kilo de coquillettes Barilla, passé de 2,30 euros à 2,05 euros. Ou encore quatre tranches de jambon de Paris à 3,18 euros, abaissées à 2,58 euros. En plus de cette mesure, le défi anti-inflation continue également jusqu’à la fin de l’année chez Carrefour, avec 200 références à prix bloqués.

Face à ces concurrents, Intermarché se veut également agressif dans ses annonces. Le 28 août, le groupe a ainsi mis en place « 100 jours pouvoir d’achat » qui est « un dispositif élargit » du trimestre anti-inflation lancé en mars dernier. Au total, 1000 produits sont concernés - 500 de marque nationale et 500 de marque distributeur - avec « des produits frais très accessibles, des temps promotionnels d’envergure et de nouveaux avantages fidélités ». Alimentation, hygiène, entretien ou papeterie... tous les rayons sont inclus dans cette initiative. « Ça représente un produit sur cinq pour nos consommateurs », précise ce mercredi matin sur RTL, Thierry Cotillard, président du Groupement Les Mousquetaires.

Durant ces cent jours, l’enseigne s’est également engagée à proposer des filets de poisson blanc et des steaks hachés « à moins de dix euros le kilo ». Intermarché ne s’arrête pas là et propose en plus chaque semaine « le produit le moins cher de France », comme une brique d’un litre de jus de pommes à 75 centimes. Un « marché anti-inflation » se tient également de façon hebdomadaire, avec trois offres de produits frais.

Des réductions sur les «gros volumes»

Cora mise de son côté sur les quantités et renouvelle son opération « Gros volumes = petits prix » jusqu’au 9 septembre. L’enseigne « encourage ses clients à faire d’importantes économies en achetant en gros », précise-t-elle dans un communiqué. Le groupe n’en est pas à son coup d’essai car il renouvelle cette opération quatre fois par an, depuis quarante ans. Concrètement, « plus les clients achètent des références identiques, moins ils dépensent d’argent ». Par exemple, quatre bidons de lessive liquide Super Croix sont vendus 19,99 euros, de quoi réaliser de belles économies.

Monoprix propose aussi plusieurs offres jusqu’au 10 septembre. À partir de ce mercredi, les clients peuvent ainsi profiter de promotions jusqu’à -30% « sur plus de 350 produits alimentaires » et 750 prix en baisse. « Cette opération prend le relais des prix bloqués », mentionne le groupe au Figaro . Monoprix réalise également des offres sur les fournitures scolaires et la rentrée étudiante pour limiter la hausse des prix estimée à 11%, selon l’UFC-Que-Choisir. Contacté, Leclerc n’a pas souhaité répondre à nos sollicitations.

Si ces offres promotionnelles vont permettre, un temps, de contenir les hausses de prix, la bataille entre les distributeurs et les industriels ne fait que commencer. En effet, sans effort des grands groupes, les courses des Français continueront de peser lourd dans leur portefeuille. « Le marché est porté par l’inquiétude, précisait ce mercredi matin Thierry Cotillard , avec des Français qui consomment de moins en moins ».