Pinel+: comment calculer la rentabilité nette de votre investissement locatif?

LMNP, l’alternative au Pinel+

• Le régime réel. En cas de dépassement des plafonds du régime micro-BIC, le régime réel s’applique automatiquement. Il permet aux investisseurs de réduire leurs impôts du montant estimé de la perte de valeur liée à l’usure du bien dans le temps, des charges de copropriété, du montant des travaux effectués, des achats de biens meubles ou encore des intérêts d’emprunt et de la taxe foncière .

• Le régime micro-BIC. L’administration fiscale applique un abattement sur le chiffre d’affaires: −50% pour les locaux meublés classiques et −71% pour les meublés de tourisme classés et les chambres d’hôtes. Il n’est pas possible de déduire vos autres charges supportées.

Comme le Pinel+, le statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP) offre des avantages fiscaux intéressants. Ce statut est sans contrainte de durée de location ni plafonnement de loyers (hors zones tendues). En outre, en achetant un bien dans une résidence de services, les investisseurs peuvent récupérer la TVA sur leur achat. Le statut LMNP compte deux régimes distincts: