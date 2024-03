"Passoires thermiques" : la loi climat commence à avoir un effet sur les mises en vente et à la location, selon SeLoger

La loi climat prévoit d'interdire progressivement aux propriétaires de "passoires thermiques" de louer leurs biens, pour les inciter à entreprendre des travaux de rénovation.

( AFP / PASCAL GUYOT )

"La loi climat commence à faire son job", selon une enquête publiée mercredi 27 mars par SeLoger, qui note une baisse du nombre de mises en vente et en location de passoires thermiques.

"Grâce à cette loi, une dimension écologique est en train de rentrer dans les standards du logement français", s'est réjoui Thomas Lefebvre, directeur scientifique du site d'annonces immobilières, lors d'une conférence de presse.

Promulguée à l'été 2021, la loi climat prévoit d' interdire progressivement aux propriétaires de logements énergivores , surnommés "passoires thermiques", de louer leurs biens, pour les inciter à entreprendre des travaux de rénovation. L'interdiction s'applique depuis le 1er janvier 2023 aux logements classé G+ au diagnostic de performance énergétique (DPE), la moins bonne note, et s'étendra aux logements classés G en 2025, avant les F en 2028 et les E en 2034.

32% des propriétaires ont fait des travaux en 2023

Si la mise en vente des passoires thermiques s'est accélérée lors de la mise en œuvre de la loi, la dynamique marque désormais le pas, souligne SeLoger. Depuis le 1er janvier 2023, le nombre de mises en vente de biens F et G a baissé de 11,8%, mais pas celles des biens A,B,C et D (0%) et E (+1%).

Cette diminution s'explique notamment par la rénovation du parc immobilier, puisque 32% des propriétaires interrogés affirment avoir réalisé des travaux en 2023 , permettant à un bien sur cinq de sortir des catégories F et G.

Le contexte réglementaire changeant et l'état du marché actuel, avec une baisse des prix, expliquent également la frilosité de certains vendeurs.

Autre conséquence de la loi climat, près d'un quart (22,8%) des passoires thermiques ne sont plus mises à la location, leur part sur le marché locatif tombant de 13,5 % en 2021 à 10,5 % en 2024. Cette diminution s'explique par les travaux réalisés par un quart des propriétaires bailleurs mais aussi par le choix, pour un tiers des bailleurs ayant vendu leur bien en 2023, de s'en séparer en raison d'un mauvais DPE et du souhait de ne pas réaliser les travaux.

L'enquête repose sur une analyse de 7 millions d'annonces immobilières publiées sur le site entre le 1er janvier 2021 et le 1er mars 2024 ainsi que sur une étude d'OpinionWay menée auprès de 5.200 Français interrogés du 10 au 24 janvier 2024.