Pas-de-Calais. Il donne un château à sa commune avec en prime une enveloppe de deux millions d'euros

Werner Thur, un ancien industriel de Sailly-sur-la-Lys (Pas-de-Calais), a décidé d'offrir à sa ville un château et son parc, acquis quelques semaines plus tôt. L'incroyable cadeau sera accompagné d'une enveloppe supplémentaire de deux millions d'euros pour réaliser des travaux et entretenir le site.

Werner Thur, un riche habitant de Sailly-sur-la-Lys (Pas-de-Calais), vient de faire don à sa commune d'un authentique château d'une valeur de 1,1 million d'euros, rapporte La Voix du Nord ce mardi 19 novembre. Le généreux donateur a également offert deux millions d'euros pour l'aménagement et l'entretien des lieux.

Niché au cœur d'un parc de deux hectares

L'ancien entrepreneur a acquis début novembre le château de Bac-Saint-Maur, dans le seul et unique but de l'offrir à sa ville. La propriété s'étend sur près de deux hectares. La bâtisse, en « très bon état » selon le maire, est entourée d'un grand parc arboré. Le bâtiment se compose actuellement de deux grandes pièces au rez-de-chaussée et d'une vaste cuisine de 200 m² en sous-sol.

La configuration des lieux laisse entrevoir de nombreuses possibilités, comme la création d'une salle de réception et d'un restaurant. Le maire envisage déjà de réaliser des travaux d'agrandissement qui pourraient démarrer dès 2020.

Un hommage à son épouse

En contrepartie de cet incroyable cadeau, Werner Thur a posé quelques conditions, à commencer par le droit de pouvoir accéder librement à la propriété. Une "priorité d'occupation à titre gratuit" a été validée par le conseil municipal.

Le donateur, qui souhaite être associé aux travaux, a aussi demandé à la commune de rendre un hommage à sa défunte femme. Le jardin de la propriété pourrait ainsi être renommé en l'honneur de son épouse.