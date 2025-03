Partage de la valeur : quelle différence entre percevoir et épargner une prime ?

(Crédits photo: BoursoBank)

Lorsqu'il perçoit sa prime d'épargne salariale (participation intéressement) ou une prime de partage de la valeur, le salarié peut choisir le paiement directement sur son compte bancaire ou l'investissement dans un plan d'épargne salariale si son employeur le propose. La deuxième option offre plusieurs avantages décisifs : une fiscalité avantageuse, des cas de déblocage anticipé et, selon l'entreprise, un abondement complémentaire par l'employeur.

Nouveauté 2025

En étendant dès cette année à certaines entreprises de 11 à 49 salariés – sous réserve de bénéfices suffisants -, l'obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur, un nombre important de salariés va pouvoir bénéficier des mécanismes d'épargne salariale et de partage de la valeur :

- Prime d'intéressement

- Participation (déjà obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés)

- Prime de partage de la valeur

- Abondement sur un plan d'épargne salariale

Au moment de percevoir une de ces primes, les salariés pourront avoir à choisir entre recevoir directement la somme sur leur compte courant ou la placer sur un plan d'épargne salariale. Ce placement rend les sommes indisponibles pour une durée qui dépend de la nature du plan choisi (hors cas de déblocage anticipé) : 5 ans pour le Plan d'épargne entreprise (PEE) et jusqu'à la retraite pour un Plan d'épargne retraite (PER) collectif.

Multiples avantages de l'épargne salariale

Quels choix pour quelles conséquences ? Pour choisir, le bénéficiaire doit prendre en compte plusieurs critères, à commencer par la fiscalité. En versant sa prime sur un plan d'épargne salariale (PEE ou PER collectif), le salarié bénéficie d'une exonération au titre de l'impôt sur le revenu dans la limite des plafonds réglementaires. S'il souhaite percevoir directement sa prime, celle-ci sera comptée dans le revenu imposable et sera donc soumise à impôts. Seule exception : la prime de partage de la valeur, qui peut être perçue directement en bénéficiant d'une exonération d'impôt sur le revenu dès lors que la rémunération du salarié est inférieure à 3 Smic et que l'entreprise compte moins de 50 salariés.

Un second critère à prendre en compte est l'usage de sa prime. La durée d'investissement n'est pas la même selon que les sommes sont placées dans un PEE (pendant au moins 5 ans en principe) ou dans un Plan d'épargne retraite collectif (jusqu'à la retraite en principe). Cependant, les sommes peuvent, par exception être débloquées par anticipation dans un grand nombre de cas, qui concernent la résidence principale (acquisition, rénovation énergétique), des événements personnels (mariage, naissance d'un 3ème enfant…), professionnels (création d'une entreprise, fin de contrat de travail) et des aléas de la vie (décès, invalidité…). A noter que les cas de déblocage anticipé sont plus nombreux pour le PEE que pour le PER collectif.

Reste l'abondement, qui permet aux entreprises qui le souhaitent de compléter les versements de leurs salariés dans leur plan d'épargne salariale. Cette aide financière volontairement proposée par les entreprises qui le souhaitent. Elle vise à encourager l'effort d'épargne des salariés et peut atteindre jusqu'à 300% du versement de ceux-ci dans la limite de plafonds règlementaires. Un tel complément est logiquement impossible si le salarié décide de percevoir sa prime sur son compte bancaire plutôt que de la placer dans un plan d'épargne salariale.

En l'absence de choix : les primes sont placées

Pour ces raisons, décider de percevoir ou d'épargner sa prime mérite une grande attention. Faute de choix, les sommes seront placées par défaut. La prime de participation sera automatiquement répartie à parts égales entre le PEE et PER collectif (s'ils coexistent), tandis que la prime d'intéressement est affectée au PEE (s'il existe).Pour la prime de partage de la valeur et si un plan d'épargne salariale existe dans l'entreprise, le salarié devra choisir entre le versement direct et le placement dans un plan d'épargne salariale. En l'absence de choix, la prime lui sera versée directement.

https://www.epargnesalariale-france.fr/pour-les-salaries/partez-a-la-decouverte-de-lepargne-salariale/