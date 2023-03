Paris continue d’attirer des candidats à la location, malgré tout

Alors que l’on parle d’exode des Parisiens vers les villes moyennes, ceux-ci semblent toujours attachés à leur ville.

Savez-vous d’où viennent les candidats à la location à Paris? Environ 47% viennent déjà de la région parisienne, selon une étude de Flatlooker, menée à partir de plus de 12.000 mises en locations via 5200 logements. « On demande toujours la ville de provenance des candidats locataire », précise Nicolas Goyet, président de Flatlooker. Cette agence de location en ligne qui permet de trouver un logement sans sortir de chez soi s’étonne de ce résultat: « C’est un pourcentage élevé. On aurait pu penser que les Parisiens veulent quitter la capitale », développe Nicolas Goyet. À l’inverse, Nantes compte quasiment 10% de moins de candidats à la location, originaires de son territoire (soit 38%).

Marseille, destination prisée des Parisiens

En plus de ses candidats parisiens, la capitale compte 53% de candidats locataires issus d’autres régions, de Lyon notamment (7,7%), de Lille (4,2%) ou de Bordeaux (4%). Les Bordelais sont certes attirés par la capitale mais les Parisiens aussi affectionnent Bordeaux. Environ 10% des candidats à un logement à la préfecture de Gironde sont originaires de la Ville Lumière. Depuis l’ouverture de la LGV qui relie Bordeaux à Paris en 2 heures, les Parisiens se ruent vers Bordeaux. À l’inverse, Marseille attire les Parisiens mais les Marseillais ne sont pas tentés par la capitale. Flatlooker compte 828 candidatures à Marseille. Parmi eux, 498 viennent de la région marseillaise et 117 de Paris. « Cette donnée correspond à l’envie des Parisiens de se rapprocher du Sud, de la mer. De plus, la proximité des deux villes joue un rôle puisque 3 heures seulement les séparent en TGV », argue Nicolas Goyet.

Entre les deux villes rivales du Sud-Ouest, Bordeaux et Toulouse, là aussi Bordeaux est le grand vainqueur. On compte plus de candidats à la location toulousains à Bordeaux (2,4%) que de candidats Bordelais à Toulouse (1,9%). De quoi attiser les flammes de la rivalité entre les deux villes du sud-ouest. La ville qui semble faire consensus c’est Nice, qui séduit tout l’Hexagone, du nord au sud en passant par l’ouest et l’est. À Nice 43,6% des candidats locataires viennent déjà de la région. Son climat, la beauté de sa vieille ville mais aussi et surtout la mer charment (presque) tous les Français.