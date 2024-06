Astuces pour économiser l'eau -iStock-banusevim.jpg

A l’intérieur...

Sans surprise, les « pièces d’eau » (la salle de bains, les toilettes et la cuisine) concentrent l’immense majorité de la consommation, avec, selon le site ConsoGlobe : Pour une toilette au lavabo : 5 litres environ, Pour une douche de 4 à 5 minutes : de 60 à 80 litres, Pour un bain : de 150 à 200 litres, Pour une chasse d’eau sans double débit : 6 à 15 litres à chaque utilisation, Pour l’utilisation quotidienne en cuisine : 5 à 8 litres, Pour une vaisselle faite à la main : environ 15 litres pour remplir les bacs et 50 en eau courante, Pour le lave-vaisselle : de 10 à 20 litres par lavage Pour le lave-linge : de 40 à 90 litres par lessive. Forts de ces détails, quelques actions de simple bon sens s’imposent pour réaliser des économies quotidiennes : Opter pour la douche plutôt que le bain, Traquer et réparer les fuites... un simple joint suffit souvent ! Investir dans des équipements conçus pour minorer la consommation, tels qu’un pommeau de douche économique ou un économiseur d’eau (il peut permettre de passer de 20 à 8 litres par minute), une chasse d’eau à double débit, ou encore un mitigeur thermostatique (qui permet non seulement d'obtenir de l'eau chaude quasi instantanément, mais aussi d'économiser entre 10 et 30 % d'eau). Notons également que les lave-linge et lave-vaisselle deviennent de moins en moins gourmands en eau et qu’il est possible d’évaluer leur consommation en se référant à leurs classes énergétiques. Les classes A++ et A+++ consomment, par exemple, entre 45 et 60 l d'eau par an, contre 70 à 90 l pour les classes A+ et A. Raccorder ses appareils à l'eau de pluie, Choisir les cycles de lavage les plus courts.

A l’extérieur...

Nous rêvons tous de magnifiques jardins mais les arroser devient un luxe. Les quelques astuces ci-après permettent aux espaces verts de résister un tant soit peu aux canicules, tout en réduisant le gaspillage : Optez pour un arrosage au « goute- à goutte », qui permet, avec peu d’eau, une irrigation lente et profonde, Utilisez un système de paillage autour des plantes, afin de conserver l’humidité au sol, Récupérez, autant que faire se peut, l’eau de pluie pour arroser vos sols, De la même manière, un système de récupération des eaux « grises » (provenant du lave-linge et /ou du lave-vaisselle) peut permettre de les utiliser ensuite à des fins d’arrosage.