Paiements : ces 3 nouvelles tendances vont-elles sonner le glas de la carte bancaire ?

Depuis quelques années, la façon de régler ses achats est en pleine transformation. Résultat : la carte bancaire est de plus en plus concurrencée par de nouveaux modes de paiement et d'authentification.

Une petite révolution dans le monde des paiements est-elle en route ? Avec l'essor du paiement mobile, du virement instantané et des solutions d'authentification biométriques, la question de la survie de la carte bancaire à moyen et long terme se pose. Ce petit morceau de plastique qui figure dans tous nos portefeuilles est-il en train de vivre ses dernières années ? Le point sur les 3 tendances de paiement actuelles.

Le paiement mobile en forte progression depuis 2022

Le paiement mobile rencontre un grand succès, en particulier auprès des plus jeunes. En 2022 et 2023, le nombre de transactions faites avec un smartphone a explosé, avec une croissance à 3 chiffres. Un élan qui devrait se poursuivre en 2024, et qui remet peu à peu en cause l'utilité de garder sa carte bancaire dans son portefeuille. Et pour cause : il est désormais très rare de sortir de chez soi sans son téléphone portable, et cette solution évite donc d'oublier sa carte à la maison.

Pour certaines entreprises, le simple fait de pouvoir payer avec son téléphone n'est qu'une étape. La fintech française Lyf, par exemple, souhaite développer une expérience de paiement beaucoup plus sophistiquée. "Nous voulons passer de la fonction à l'expérience, où le paiement n'est plus qu'un des éléments d'un parcours d'achat enrichi de différentes composantes : fidélité, bons d'achat, tickets de caisse, etc." résume le président de la fintech, Christophe Dolique.

L'heure est également à l'utilisation du smartphone en tant que terminal de paiement. Cela était déjà possible pour les propriétaires de mobiles Android, et, depuis novembre 2023, cela est également le cas pour les détenteurs d'iPhones. Les commerçants peuvent ainsi encaisser des paiements depuis n'importe où, dans leur magasin ou à l'extérieur.

A lire aussi : Paiement : quels sont les 3 modes de règlement les plus en vogue ?

Des virements instantanés qui devraient prendre de l'ampleur en 2024

Rapidité et simplicité sont les maîtres-mots du virement instantané. Cette solution de paiement permet d'envoyer de l'argent en quelques clics et en quelques secondes d'un compte bancaire à un autre. Il permet ainsi d'éviter les réseaux d'acceptation que sont CB, Visa et Mastercard, et qui ponctionnent des commissions de plus en plus élevées, dont le prix se répercute au final sur le consommateur.

Le virement SEPA instantané est ainsi de plus en plus populaire, mais un frein à son développement perdure : son prix. En effet, si certaines banques jouent le jeu et ne le facturent pas, d'autres le font payer, moyennant en moyenne un euro par opération. Mais ce dernier obstacle au plein essor du virement instantané va bientôt disparaître. En effet, à compter de la fin de l'année, une réglementation européenne va imposer aux banques de ne pas facturer ce type de virement plus cher que les virements traditionnels.

Les paiements biométriques sont-ils l'avenir ?

Dans certains pays, notamment asiatiques, il est déjà possible de payer des achats simplement grâce à la reconnaissance faciale ou digitale, simplement en regardant un écran ou en apposant sa main sur un scanner. En France, ce n'est pas encore le cas, mais ce type de solution de paiement pourrait, à l'avenir, se développer progressivement, notamment grâce à la simplicité de ces systèmes d'authentification biométrique.

Les données biométriques pourraient ainsi permettre de se passer totalement de code secret, voire même de carte bancaire ou de smartphone. Dans une moindre mesure, cette solution est pour le moment utilisée pour authentifier des paiements mobiles, par exemple ceux initiés sur un iPhone, via Apple Pay.