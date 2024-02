Paiement : quels sont les 3 modes de règlement les plus en vogue ?

(Crédits photo : © Rido - stock.adobe.com)

Alors que le chèque perd progressivement du terrain, certains modes de paiement sont de plus en plus plébiscités. Quelles sont les solutions les plus utilisées par les Français pour régler leurs achats ? Le top 3.

Depuis plusieurs années, la façon de payer ses achats évolue. L'ère du numérique et de l'instantané a ainsi largement profité à certains modes de paiement. Virements immédiats , paiements mobiles et paiements en ligne sont ainsi de plus en plus utilisés, au détriment d'autres modes de règlement classiques, à l'image du chèque. Les données fournies par la Banque de France permettent de mettre en lumière l'essor de ces nouvelles façons de payer entre le 1er semestre 2022 et le 1er semestre 2023.

+137,5 % : la progression fulgurante du virement immédiat

Le virement immédiat, ou virement instantané, permet de transférer de l'argent d'un compte à un autre en l'espace de quelques secondes, là où le virement traditionnel nécessite de patienter généralement 24 à 48 heures. Rien d'étonnant donc à ce que ce nouveau mode de paiement ait acquis une grande popularité. Entre le 1er semestre 2022 et le 1er semestre 2023, le nombre d'opérations réalisées a ainsi bondi de 137,5 %.

Le virement instantané reste néanmoins encore largement minoritaire, puisqu'il ne représente que 6 % des virements émis, et 1 % de la totalité des paiements effectués (hors argent liquide). Cependant, l'année 2024 devrait être l'année du virement immédiat, puisque les banques vont devoir impérativement le proposer gratuitement à leurs clients, là où certaines continuent de le facturer environ un euro par opération.

Bon à savoir : le virement instantané devient de plus en plus sûr. En effet, en l'espace d'un an, le montant moyen des fraudes a diminué, passant de 52 euros pour 100 000 euros payés, à 42 euros.

Un nombre de paiements mobiles qui a doublé en l'espace d'un an

+103,4 % : le nombre de paiements réalisés par l'intermédiaire d'un smartphone a doublé en seulement un an. De plus en plus utilisés par les plus jeunes, ce mode de paiement a pendant longtemps souffert d'une mauvaise réputation liée à sa sécurité. Mais, grâce à l'authentification forte imposée pour enregistrer une carte sur son téléphone portable, le niveau de fraude au paiement mobile a largement diminué, passant de 80 euros pour 100 000 euros payés, à seulement 24 euros.

Non seulement le nombre de paiements par mobile a explosé, mais le montant payé a lui aussi très fortement progressé. La Banque de France enregistre ainsi une hausse de 113,7 % en un. Certains acteurs ont d'ailleurs bien saisi les enjeux liés à la dématérialisation des moyens de paiement, à l'image de BoursoBank, qui propose désormais de remplacer sa carte bancaire physique par une carte virtuelle, avec, à la clé, une réduction tarifaire.

Le paiement en ligne par carte bancaire poursuit sa progression

Le paiement par carte bancaire sur internet est loin d'être une nouveauté, et les consommateurs sont depuis longtemps habitués à régler leurs achats en ligne de cette façon. Cela n'empêche pas ce type de paiement de poursuivre sa progression d'année en année. Entre le 1er semestre 2022 et le 1er semestre 2023, ce sont ainsi 37,6 % de transactions supplémentaires qui ont été enregistrées par la Banque de France. Et pour cause : les Français achètent de plus en plus sur internet.

Le paiement carte par internet présente néanmoins un inconvénient de taille : il s'agit de la solution de règlement la plus fraudée. Pour 100 000 euros payés, 153 euros en moyenne sont détournés par des escrocs. Un chiffre élevé en comparaison avec d'autres modes de paiement, mais qui tend à diminuer. Au cours de ces dernières années, l'authentification forte et l'utilisation de cartes virtuelles à usage unique ont notamment permis d'améliorer la situation des e-consommateurs.