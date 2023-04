Fraude : carte, chèque ou virement, quel est le mode de paiement le plus risqué ?

(Crédits photo: © Francois Doisnel - stock.adobe.com)

Carte bancaire, chèque ou virement ? Chaque moyen de paiement a ses avantages et ses inconvénients. Mais qu'en est-il en matière de fraude ? Tour d'horizon et comparatif en chiffres.

Carte, virement, chèque… tous ces moyens de paiement ont un point commun : ils peuvent faire l'objet de fraudes bancaires. Des escroqueries qui peuvent parfois se chiffrer en centaines, voire en milliers d'euros. Pour éviter de se retrouver dans cette situation, faut-il privilégier un moyen de paiement plutôt qu'un autre ? Stop aux idées reçues : grâce aux chiffres de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP), il est possible de démêler le vrai du faux.

Carte bancaire : le moyen de paiement le plus fraudé

Dans son Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, la Banque de France a publié les chiffres relatifs à la fraude sur le premier semestre 2022. Résultat : la carte bancaire représente très largement le moyen de paiement le plus fraudé. En effet, 93,8 % des transactions frauduleuses découlent de l'utilisation d'une carte bancaire. Toutefois, cette proportion est à relativiser : la carte bancaire est, de loin, le moyen de paiement le plus utilisé.

Dès lors, rien d'étonnant à ce que la carte bleue arrive en tête du nombre de transactions frauduleuses. Le rapport de l'OSMP permet de nuancer les chiffres, en précisant que le taux de fraude, c'est-à-dire le nombre de fraudes rapporté au nombre total de transactions, est de seulement 0,055 % sur le premier semestre 2022. Un excellent niveau, puisque celui-ci est au plus bas depuis 2016. De plus, le montant moyen d'une fraude est de seulement 63 euros.

Chèque : un taux de fraude record

Le chèque est de moins en moins utilisé, et ne représente plus que 3,4 % des paiements hors règlements effectués en liquide. En effet, il est largement concurrencé par la carte bancaire (58,9 % des opérations hors espèces) et le virement (16,8 %). Pourtant, il a engendré un montant global de transactions frauduleuses de 197 millions d'euros sur le premier semestre 2022, pour une moyenne de 1 800 euros par escroquerie.

Ce sont uniquement 3,1 % des fraudes bancaires qui concernent le chèque. Toutefois, le chèque est toujours le moyen de paiement le plus risqué, en comparaison avec son nombre d'utilisations. Bien qu'en diminution, le taux de fraude du chèque reste le plus élevé de tous les moyens de règlement avec 0,072 % des opérations réalisées qui découlent sur une fraude.

Virement : des milliers d'euros détournés par les escrocs

Le virement est-il mieux loti que le chèque ou la carte bleue ? Les fraudes liées à ce mode de paiement sont les plus rares, avec 0,0009 % de taux de fraude lors du premier semestre 2022. Le virement apparaît donc comme le moyen de paiement le plus sûr. Toutefois, le montant détourné à chaque fraude est le plus élevé. En moyenne, ce sont ainsi 4 738 euros qui sont escroqués, une somme très largement supérieure à celle du chèque (1 800 euros), et qui représente même 75 fois le montant moyen d'une fraude à la carte bancaire (63 euros) !

Les virements instantanés sont particulièrement touchés : alors qu'ils ne correspondent qu'à 2,7 % des sommes d'argent transférées par virement, ils représentent 12 % des montants détournés. Face à de tels chiffres, les particuliers et les entreprises doivent donc rester vigilants, d'autant plus que le taux de fraude est en augmentation. Celui-ci est ainsi passé de 0,0007 % à 0,0009 % en l'espace d'un semestre. Les escrocs multiplient les techniques pour parvenir à leurs fins, en particulier grâce à l'arnaque "au faux RIB" ou à l'usurpation de l'identité d'un conseiller de clientèle.